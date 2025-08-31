Accordo a un passo con la Juve: 40 milioni e via libera

Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli sta cercando di chiudere un’operazione in uscita che potrebbe permettere una, forse due nuove entrate per Igor Tudor.

Ultime ore di mercato ed ultime possibilità per la Juventus di accaparrarsi qualcuno degli obiettivi prefissati. I nomi che la società bianconera vorrebbe mettere a disposizione di Igor Tudor sono, essenzialmente, due: Randal Kolo Muani ed Edon Zhegrova.

Idee chiare per i possibili acquisti, idee altrettanto chiare per le auspicate cessioni. Se su Dusan Vlahovic le possibilità di una sua partenza da Torino sono praticamente pari a zero, la cessione che la Juventus vorrebbe portare a positiva conclusione riguarda l’ex viola, e nazionale argentino, Nico Gonzalez.

Dopo soltanto una stagione, peraltro nemmeno così deficitaria rispetto ad altri suoi illustri, e strapagati, compagni di squadra, l’esterno argentino potrebbe lasciare la Juventus. Se per Dusan Vlahovic viene meno la volontà di andare via, per l’argentino il solo desiderio è di abbandonare quanto prima la Continassa per abbracciare un nuovo, e si spera, più fortunato, progetto tecnico.

Qualcosa, da questo punto di vista, si sta muovendo già da un po’ di tempo. Le ultime di mercato che riguardano l’attaccante di Belén de Escobar arrivano da amp.marca.com.

Per Nico Gonzalez siamo davvero ai saluti finali?

Nico Gonzalez intende lasciare la Juventus ed il suo sogno è la Spagna. Ad attenderlo vi sarebbe il suo connazionale, il ‘Cholo‘ Diego Simeone, tecnico dell’Atletico di Madrid.

Nico Gonzalez – Atletico Madrid un matrimonio che le due parti vorrebbero chiudere al più presto. Occorre, però, trovare un accordo che soddisfi la Juventus, proprietaria del cartellino dell’argentino. Prima di chiudere l’operazione Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid ha, però, la necessità di cedere un giocatore che permetta l’entrata in cassa di denaro fresco.

Il maggior indiziato pare essere Conor Gallagher, 25enne centrocampista della nazionale inglese che vanta diversi estimatori in Premier League. Il Tottenham sarebbe pronto ad investire 40 milioni per riportarlo in patria. Nel frattempo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, fa sapere che l’Atletico Madrid ha presentato alla Juventus un’offerta da un milione di euro per il prestito.

La Juventus chiede di più. La trattativa tra le due società prosegue. La Juventus intende liberarsi di Nico Gonzalez mentre l’Atletico Madrid lo accoglierebbe a braccia aperte per la gioia dello stesso attaccante argentino. Le premesse ci sono, e sono le stesse da un bel po’ di tempo. Per l’esito finale non resta che attendere le ore 20.00 di domani.