Calciomercato Roma, Pellegrini a Milano: comunicazione a sorpresa

L’intreccio di mercato libera nuovi interessanti spiragli di manovra: così si sblocca la cessione di Lorenzo Pellegrini

Contro il Pisa è arrivata un’altra vittoria convincente per la Roma di Gasperini che ha già assunto l’identità del suo allenatore che, però, si aspetta risposte concrete in sede di calciomercato. Sotto questo punto di vista non sono poche le mosse che potrebbe caratterizzare le ultime palpitanti ore di trattative per i giallorossi, al lavoro su più fronti sia in entrata che in uscite.

E così se alla voce acquisti i profili più caldi nel dossier di Massara continuano ad essere quelli di Tyrique George e Gimenez – nonostante la smentita del ds della Roma – in uscita continuano si aspettano risposte importante da Artem Dovbyk e non solo. Per l’attaccante ucraino la sensazione è che il Milan possa provarci fino in fondo.

Che sia inestricabilmente legato a meno al futuro di Gimenez, solo le prossime ore potranno confermarlo o smentirlo. Nel frattempo, però, andrà valutato con attenzione anche il dossier riguardante Lorenzo Pellegrini che, almeno in linea ipotetica, potrebbe rappresentare un autentico turning point per il mercato dei capitolini.

Calciomercato Roma, Pellegrini dopo Rabiot: le mosse del Milan

Accostato nei giorni scorsi a diversi club di Premier League – con il West Ham che, sia pur interessato, non ha comunque messo sul piatto proposte tali da far saltare il banco – l’ex capitano della Roma ha calamitato l’attenzione di diversi club di Serie A. Oltre alla Fiorentina, che comunque ha deciso di rivolgere altrove i suoi sforzi per completare l’organico di Pioli, nelle ultime ore da segnalare il rinnovato interesse del Milan per il centrocampista della Roma.

A riferirlo è Rudy Galetti che spiega come i rossoneri, pur continuando a valutare possibili cessioni (l’affare con l’Atalanta per Musah è ormai giunto al suo inevitabile punto di svolta), sta cercando soluzioni per puntellare il centrocampo. Sebbene il primo nome fatto da Allegri sia quello di Adrien Rabiot, per il quale è in programma un nuovo affondo a stretto giro di posta, i meneghini continuano a tenere aperta una porta per Pellegrini.

Una vera e propria trattativa in tal senso non è cominciata; tuttavia, nel mosaico di idee e di indiscrezioni che affastellerà le ore immediatamente precedenti alla chiusura del mercato, quello di un possibile binomio tra Pellegrini e il Milan (che avrebbe raccolto nuove informazioni sul centrocampista) non sembra rappresentare un binomio utopistico. Staremo a vedere quali saranno i nuovi risvolti della vicenda.