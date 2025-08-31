Fiato sospeso per Juve e Roma: lo scambio è clamoroso

Il mercato bianconero e giallorosso attende gli ultimi squilli. Sullo sfondo un obiettivo comune. Anche in questo caso decisive le ultime ore.

Da Pisa la Roma è tornata con i tre punti sperati. Dopo la vittoria contro il Bologna, un’altra sfida vinta con determinazione, sofferenza e grazie ad alcuni ‘vecchi’ punti di forza. Tre punti che arrecano in calce il sigillo di Mile Svilar e Matias Soulé.

Sei punti nelle prime due gare prima della canonica sosta per le nazionali. Un inizio opposto a quello di dodici mesi fa che lascia presagire una stagione ben diversa. Questo nonostante un mercato ancora incompleto e con un tecnico, Gian Piero Gasperini che, in più di un’occasione, ha manifestato la sua insoddisfazione.

Le ultime ore di mercato potrebbero portare altre novità in casa Roma, o almeno questa è la speranza di Frederic Massara, punto di riferimento del mercato giallorosso. L’obiettivo primario rimane l’attaccante esterno più volte richiesto, e tanto desiderato, dal tecnico di Grugliasco poiché ritenuto fondamentale per il suo progetto tecnico.

Nel corso della sessione estiva sono stati diversi i prospetti, aventi ben determinate caratteristiche tecniche e tattiche, associati alla società giallorossa. Il sogno, più volte apparso vicinissimo alla Roma, altre volte quasi definitivamente sfumato, risponde al nome di Jadon Sancho.

Il comune obiettivo di Roma e Juve può volare altrove

The Daily Telegraph, a firma di Mike McGrath, ci ha aggiornato riguardo gli ultimi, ed infiniti, movimenti di mercato del Manchester United ché potrebbero vedere coinvolto anche l’esterno inglese, classe 2000.

Il Manchester United è alla ricerca di un portiere. Le attenzioni dei Red Devils si sono concentrate sul numero uno belga dell’Anversa, Senne Lammens: “Se il giocatore accetterà, oggi si sottoporrà alle visite mediche #MUFC”. Il club inglese sta anche valutando, come prima alternativa al numero uno belga, Emi Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa.

Una trattativa che potrebbe includere anche Jadon Sancho che potrebbe compiere il percorso inverso. Aston Villa che ha preso anch’esso informazioni su Senne Lammens. L’esterno inglese rimane pertanto al centro del mercato. Il classe 2000 del Manchester United è stato a lungo, anche in questa sessione estiva, obiettivo dichiarato della Juventus. Senza alcun successo.

La Roma proverà, invece, fino a definitiva prova contraria, a portare il giocatore nella capitale. Il tempo residuo per chiudere la trattativa è minimo ma la società capitolina non lascerà nulla di intentato.