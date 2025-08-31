Firma con la clausola: la telenovela Vlahovic si chiude così

Calciomercato Juventus, la firma arriva con la clausola. Dopo oltre un anno la telenovela Vlahovic si chiude così. Cosa è successo

La questione Vlahovic ha tenuto banco fino ad oggi e chissà, magari anche in questi due ultimi giorni di mercato potrebbe succedere qualcosa di incredibile. Complicato: la sensazione è che il centravanti serbo possa rimanere in bianconero un altro anno. L’anno della scadenza del contratto.

Magari si potrebbe anche ricominciare a parlare di rinnovo: non a un milione di euro al mese, ovviamente. Lo stipendio del classe 2000 che la Juve ha preso dalla Fiorentina va senza dubbio oltre le possibilità delle casse bianconere. Starà a Comolli riuscire, se possibile, far ammorbidire le pretese del giocatore. Di certo se ne parlerà, anche secondo il giornalista Marcello Chirico che, sulla questione, è intervenuto a Controcalciotv.

Calciomercato Juventus: Vlahovic rinnova

“La Juventus ha messo sul tavolo a Vlahovic un nuovo contratto di tre anni con ingaggio spalmato a 6,8 milioni di euro a stagione. L’accordo prevederebbe anche una clausola rescissoria dal valore di 28 milioni”. Queste sono le ultime informazioni che arrivano, quindi, attorno alle prestazioni del numero 9 della Juventus che, ricordiamo, ha iniziato la stagione segnando un gol importante che ha chiuso la partita contro il Parma alla prima di campionato.

Anche l’atteggiamento è stato diverso: se nel corso dell’amichevole in famiglia nonostante la rete si era preso i fischi, contro i ducali dopo il gol dopo moltissimo tempo ha esultato con il popolo bianconero. Insomma, un giocatore che appare ritrovato e che dopo mille e mille e mille ancora voci di un addio – con il Milan che sembrava pronto all’assalto – potrebbe iniziare a vivere di nuovo in bianconero una specie di seconda giovinezza.

Anche le difficoltà di arrivare a Kolo Muani – Il Psg non si è mai mosso dalla richiesta iniziale – hanno sicuramente portato a questa decisione della società bianconera di aprire un canale con il giocatore. Vedremo come andrà a finire. Ma la telenovela – almeno per ora – sembra essere davvero chiusa.