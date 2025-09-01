Addio Juve, chiamata alla Roma e chiusura totale

La Juventus ha deciso di mollare la presa ed è arrivata una chiamata alla Roma come possibile soluzione: i tempi concitati rendono impossibile l’operazione

Dopo che i bianconeri non hanno potuto affondare il colpo, sembra che il giocatore sia stato offerto ad altre squadre, tra cui proprio la Roma di Massara e Gasperini. Il costo dell’operazione è troppo elevato per arrivare ad una fumata bianca, specie l’ultimo giorno di mercato.

Le ultimissime ore di mercato sono frenetiche per tutte le squadre e anche Roma e Juventus non fanno eccezione. I bianconeri hanno piazzato il colpo Zhegrova, che prenderà il posto di Nico Gonzalez, in uscita da Torino. Poi Tudor voleva avere delle risposte anche per quanto concerne l’attacco, dove Vlahovic è tornato ad essere decisivo contro il Genoa. Il gol dell’attaccante serbo in questo momento è servito a portare a casa tre punti pesantissimi su un campo difficile e ha allontanato definitivamente le ultime voci di mercato sul suo conto. L’ex Fiorentina resta alla Juve almeno per questi mesi che ci separano dal mercato di gennaio e sarà uno dei bomber su cui puntare. L’altro, oltre a Jonathan David, non sarà Kolo Muani ma Openda.

Questo perché non c’è stato verso di strappare il sì al PSG per un prestito del centravanti francese, che poteva essere ceduto solo per una cifra di 60 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Una mossa troppo onerosa per questa Juventus, in questo momento.

La Juventus non riesce a chiudere per Kolo Muani: è stato offerto anche alla Roma

La cosa sorprendente che sta venendo a galla è che oltre alla Juventus Kolo Muani aveva altre soluzioni in Serie A. Questo perché alcuni intermediari lo hanno offerto a diversi club, inclusa la Roma, nel nostro campionato. Gli elevati costi del cartellino (60 milioni tra prestito e riscatto) e stipendio (almeno 5 milioni) hanno tuttavia portato ad una chiusura totale della Roma che non ha le risorse per affrontare un colpo simile e non ha nemmeno iniziato una trattativa con il PSG e nemmeno con gli agenti del giocatore.

Su di lui si sono fiondate corazzate come Bayern Monaco e Tottenham, più pronte a sopportare una spesa del genere. Un peccato per l’Italia visto che un giocatore di quella qualità avrebbe fatto comodo davvero a molti, non solo a Roma e Juve.