Caos Inter, Chivu è già in discussione: scelto il ritorno del grande ex

Le prime due giornate di campionato hanno già regalato le prime grandi sorprese. E dopo il Milan con la Cremonese anche l’Inter cade in casa battuta dall’Udinese.

Le prime gare di campionato hanno spesso regalato sorprese. Sarà per via del fatto che le grandi, o presunti tali, non hanno ancora la giusta lucidità nella testa e la necessaria esplosività nelle gambe, al contrario di chi punta alla salvezza e mira ad una partenza a 100 all’ora.

Le sorprese in negativo, però, portano subito via punti pesanti ed in un campionato equilibrato come la Serie A ciò che si perde all’inizio lo si potrebbe pagare a caro pezzo alla fine, qualunque sia l’obiettivo finale prefissato, scudetto, zona Champions League o salvezza.

I primi due turni del massimo campionato italiano hanno già offerto numerosi argomenti sui quali discutere. San Siro ha visto cadere le due squadre di casa. La Cremonese contro il Milan e l’Udinese contro l’Inter hanno ottenuto vittorie meritate che hanno le precise sembianze di sonori ceffoni sul volto delle due grandi.

Il Milan di Massimiliano Allegri si è subito rialzato a Lecce contro i giallorossi locali. L’Inter dovrà attendere che passi la sosta dedicata alle nazionali per poi scendere all’Allianz Stadium contro la Juventus in una sfida già decisiva per gli uomini di Cristian Chivu. E proprio il neo tecnico nerazzurro è sotto attacco dopo la sconfitta contro i bianconeri friulani.

Via Chivu, i tifosi dell’Inter vogliono solo lui

Come da copione, indipendentemente dalla piazza, una sconfitta porta la rivolta via social. Dopo i tifosi del Milan tocca ai cugini nerazzurri commentare, e criticare amaramente la loro squadra del cuore.

Tra chi non attacca il tecnico rumeno: “Chivu voleva cambiare l’Inter e lo ha fatto capire abbondantemente Alla fine l’Inter ha cambiato Chivu dandogli una rosa Inzaghiana+Diouf e un attaccante in meno Il fantomatico tesoretto? Sparito” e chi invece, lo ritiene responsabile della sconfitta interna contro l’Udinese come il tifoso che scrive:

“Grazie alla società per questa figura di m…a Quando prendi Chivu ad allenare non puoi pretendere nulla! Poi la grande genialata di schierare titolare Bisseck ti fa capire tutta l’inesperienza di questo allenatore“, spuntano i non pochi nostalgici tifosi che chiedono il ritorni di José Mourinho.

Ecco quindi chi scrive: “Mi aspetto Mourinho all’Inter“, seguito immediatamente da chi consiglia: “Prendere Mourinho oggi stesso“.

Il tecnico portoghese è libero dal momento che è stato appena esonerato dal Fenerbahce dopo il mancato ingresso in Champions League. La nostalgia canaglia sembra montare all’interno del popolo nerazzurro. Sulla sfondo, poi, inizia a mostrarsi il Derby d’Italia. Lì ci vorrà un’altra Inter e con Cristian Chivu sempre in panchina.