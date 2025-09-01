Firma saltata e addio bianconeri: ritorno a sorpresa nella Capitale

Calciomercato Roma, firma saltata e addio bianconeri: altro che 22 milioni. Torna subito nella Capitale, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non sono mancate le emozioni, le attese e anche le delusioni nel corso di questo calciomercato appena conclusosi. La Roma, dal proprio canto, si è distinta per un corpo di operazioni in entrata ben mirate nelle prime battute della campagna acquisti, salvo poi imbattersi in questioni e difficoltà ben evidenti nel corso del mese di agosto.

Al netto dei mancati arrivi e delle disattese speranze dei tifosi di assistere all’approdo di volti nuovi nella neonata rosa di Gasperini, al club non si può certamente rimproverare l’assenza di coerenza: dell’impossibilità di poter spendere tanto aveva parlato, infatti, lo stesso Ranieri lo scorso anno e a margine della presentazione di Gasperini, cui passa ora la responsabilità di dover trarre il meglio dal materiale attualmente a sua disposizione.

Le emozioni, ad ogni modo, non sono mancate nemmeno nel corso di questa estate, fatta di tormentoni anche in casa giallorossa, nel pieno rispetto di quei ribaltoni e di quelle sorprese che, come ogni anno, riescono a infiammare una parentesi delicata quanto affascinante come quella della campagna acquisti.

George e un calciomercato infinito: dopo la Roma, sfuma anche il Fulham

In quel di Trigoria, ad esempio, a calamitare le attenzioni principali erano state le avances per Rios, presto seguite dalle tante altre dinamiche che, con tempistiche e per modalità diverse, sono rimaste irrealizzate. Lo ricorda benissimo il caso Sancho, autentica telenovela di un calciomercato che aveva fatto ipotizzare anche un possibile congedo dal calcio per l’esterno ex Chelsea dopo motivazioni strettamente personali.

Alla fine, il sogno rimasto proibito di Gasperini ripartirà per l’ennesima volta dalla Premier League, con la firma sul gong con l’Aston Villa. La Roma, come si ricorderà, ci ha provato a più riprese, restando però disillusa dopo i meeting londinesi e orientatasi di lì a poco su altri nomi e scenari. Tra i vari, c’è stato anche quello di George del Chelsea, prima risultato vicino alla Roma, poi lontano e poi vicino di nuovo.

Una vera e propria altalena di emozioni ed eventi che ha impedito, dopo le richieste Blues, di assistere alla consegna del giovane esterno nelle mani di Gasperini. A fare notizia, soprattutto oltremanica, è però quanto capitato a George proprio in queste ore che parevano destinarlo al Fulham. Come riporta Nizar Kinsella, infatti, la trattativa è saltata, con il calciatore che farà, dunque, pronto rientro nella capitale londinese.