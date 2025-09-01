Scambio tra Dovbyk e Gimenez: caos nella formula, così cambia tutto

Entra nel vivo la trattativa tra il Milan e la Roma: il nodo da sciogliere e il possibile ribaltone

Si prospettano ultime ore di calciomercato assolutamente roventi per la Roma, ancora a caccia dei rinforzi giusti con cui rinforzare un organico che comunque nelle prime due gare stagionali ha lanciato segnali importanti. Oltre alla trattativa per l’esterno destro – al momento George è in vantaggio su Dominguez, ma occhio alle sorprese – a prendersi le luci della ribalta in casa giallorossa è il possibile scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Dopo l’iniziale titubanza, l’attaccante messicano del Milan ha finalmente aperto alla destinazione. Le parole di Tare a margine della trasferta di Lecce hanno evidentemente fatto breccia nel ‘Bebote’, che comunque nelle ultime ore ha ricevuto anche una proposta dalla Premier League. Tutto fatto per lo scambio con l’attaccante ucraino della Roma? Non proprio. Benché Dovbyk e i rossoneri abbiano già trovato un accordo di massima con la formula del prestito secco, lo scambio tra i due attaccanti non è ancora in discesa.

Calciomercato Roma, scambio con il Milan Dovbyk-Gimenez: ecco come stanno le cose

A riferirlo è Matteo Moretto che spiega come manchi ancora l’intesa definitiva per la formula che dovrebbe portare l’ex attaccante del Feyenoord nella Capitale. Allo stato attuale della situazione, infatti, i giallorossi non accetterebbero il prestito secco. Il classico tassello mancante di un’operazione impostata nelle sue linee essenziali ma per la definizione della quale ci sarà ancora da lavorare.

Il tempo, infatti, stringe e la Roma vuole completare anche altri colpi. In primis quello che porta all’esterno offensivo, ma non solo. Resta da capire anche il futuro di Lorenzo Pellegrini, al momento un rebus ancora tutto da sciogliere. Per il centrocampista giallorosso non si segnalano offerte last minute tali da far saltare il banco.

I sondaggi dalla Premier e della Fiorentina non hanno portato a sbocchi di un certo tipo. Situazione chiaramente da monitorare come quella relativa allo scambio con il Milan per Gimenez. Dopo aver rifiutato la destinazione Villarreal, Dovbyk ha già accettato la destinazione rossonera. Tare ha virato sul centravanti della Roma dopo aver chiuso per Nkunku e una volta memorizzata la volontà di Vlahovic di restare a Torino (almeno) fino alla scadenza del contratto.