Vlahovic all’Inter, terremoto Juve e firma segreta

Giungono novità di rilievo in merito agli ultimi preziosi istanti della sessione estiva del calciomercato nostrano. Ecco le ultime

Mancano oramai una manciata di ore alla conclusione di una sessione di mercato particolarmente affascinante, complicata senza dubbio alcuno dalla profonda metamorfosi delle panchine che ha colpito la gran parte delle panchine della Serie A.

Cambiare allenatore, in particolare in un recente passato in cui sono divenuti sempre più frequenti i tecnici poco propensi ad adattarsi ad una rosa piuttosto che adattare questa alle proprie velleità, significa anche essere disposti a rivolgersi al mercato per cedere e comprare gli elementi necessari a soddisfare le richieste tecnico-tattiche dei singoli allenatori.

Nelle ultime settimane uno dei nomi più chiacchierati e discussi del mercato nostrano è stato senza dubbio alcuno quello di Dusan Vlahovic, il quale nelle prime due giornate di Serie A ha mandato un segnale piuttosto chiaro.

Per lui 38 minuti spesi in campo e ben due gol, a manifestare la volontà di ribaltare clamorosamente l’opinione di chi lo considera un bluff pagato decimante troppo al tempo del passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni in grado di dissipare finalmente le nubi che sino ad oggi hanno avvolto il futuro del bomber serbo.

Juve, addio Vlahovic a zero: l’Inter in agguato tra un anno

Alcuni ai tempi di Allegri avevano giustificato delle prestazioni poco brillanti collegandole ad un approccio poco offensivo del tecnico toscano, che avrebbe fornito al centravanti bianconero poche occasioni per insaccare il pallone in rete; con Motta i sostenitori di Vlahovic si appigliarono all’esplicita incompatibilità tra le caratteristiche dell’ex viola e le necessità di Motta (il quale l’anno prima aveva platealmente manifestato la sua preferenza per un centravanti che sapesse abbassarsi per dialogare nello stretto) e, ora, con Tudor, la concorrenza prima con Kolo Muani e poi con David avrebbe fornito degli alibi piuttosto credibili.

Dall’altra parte ecco chi, al netto di quanto appena detto, difficilmente riesce a dare un senso all’ampia forbice sviluppatasi tra l’entità dell’investimento compiuto e le prestazioni compiute dal serbo.

Tra meno di un anno Vlahovic sarà svincolato e, tra una manciata di ore, la Juventus perderà definitivamente la possibilità di venderlo ad una cifra quantomeno decente (durante il mercato invernale ogni club interessato potrà contare sulla soluzione a costo zero nel giro di qualche mese).

Nel corso di una diretta di Calciomercato.it, Giorgio Musso ha evidenziato la crescente possibilità che Vlahovic abbia già preso dei contatti con i vertici dell’Inter, che vorrebbero aprofittare del contratto in scadenza per temporeggiare un anno e poi accogliere il calciatore a costo zero.