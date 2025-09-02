Calciomercato Roma, le reazioni di Friedkin e Gasperini dopo il gong

Calciomercato Roma, Gasperini deluso. Il rischio adesso è grosso con Massara. Cosa potrebbe succedere dentro Trigoria

“Martedì tireremo le somme“. Così, Gian Piero Gasperini, aveva parlato dopo la gara contro il Pisa. E oggi è il giorno di tirarle quelle somme. Una Roma che non ha sciolto nessun nodo, tutti irrisolti, dopo la chiusura delle operazioni arrivata nella serata di ieri.

A Trigoria l’ultimo giorno di mercato è filato via senza nessuno colpo: non è arrivato Sancho e nemmeno Georgbe. Non si vedrà Gimenez e sono rimasti sia Baldanzi che Dovbyk e anche Pellegrini – che potrebbe tornare utile, adesso. Insomma, zero sussulti, e secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina Gasperini è deluso.

Calciomercato Roma, Gasperini-Massara: lo scenario

Il tecnico da questa sessione di mercato “esce rassegnato e amareggiato” si legge sul giornale in edicola questa mattina. Ma anche “consapevole di trovarsi in un ambiente che lo stima e alla guida di un gruppo sano”. Certo, non sono tutte rose e fiori e non potrebbe essere altrimenti perché comunque la società crede che la rosa, trapela, sia migliore di quella dello scorso anno: in tutti i reparti c’è un doppione, ci sono due uomini pronti a darsi una mano.

Resta comunque un nodo da sciogliere: “Il rapporto con il diesse Massara dopo questo finale senza fuochi d’artificio, inevitabilmente avrà registrato qualche crepa” viene messo nero su bianco. E, lo stesso discorso, più o meno, lo fa pure Il Messaggero, che parla di rischio di ritrovarsi a Trigoria un “allenatore scontento“. Si vedrà, si capirà molto dai prossimi giorni di lavoro e soprattutto dalla prossima conferenza stampa prima della gara contro il Torino. Sì, perché adesso c’è la paura e poi il doppio impegno all’Olimpico contro i granata di Baroni e poi il derby contro la Lazio. “Dalle cicatrici – quindi il Corriere – può restare il dolore, alcune però forgiano l’anima”. Insomma, chi vivrà vedrà.