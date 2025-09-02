Calciomercato Roma, le reazioni di Friedkin e Gasperini dopo il gong

Calciomercato Roma, Gasperini deluso. Il rischio adesso è grosso con Massara. Cosa potrebbe succedere dentro Trigoria 

Martedì tireremo le somme“. Così, Gian Piero Gasperini, aveva parlato dopo la gara contro il Pisa. E oggi è il giorno di tirarle quelle somme. Una Roma che non ha sciolto nessun nodo, tutti irrisolti, dopo la chiusura delle operazioni arrivata nella serata di ieri.

Gasperini arrabbiato
Calciomercato Roma, le reazioni di Friedkin e Gasperini dopo il gong

A Trigoria l’ultimo giorno di mercato è filato via senza nessuno colpo: non è arrivato Sancho e nemmeno Georgbe. Non si vedrà Gimenez e sono rimasti sia Baldanzi che Dovbyk e anche Pellegrini – che potrebbe tornare utile, adesso. Insomma, zero sussulti, e secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina Gasperini è deluso.

Calciomercato Roma, Gasperini-Massara: lo scenario

Il tecnico da questa sessione di mercato “esce rassegnato e amareggiato” si legge sul giornale in edicola questa mattina. Ma anche “consapevole di trovarsi in un ambiente che lo stima e alla guida di un gruppo sano”. Certo, non sono tutte rose e fiori e non potrebbe essere altrimenti perché comunque la società crede che la rosa, trapela, sia migliore di quella dello scorso anno: in tutti i reparti c’è un doppione, ci sono due uomini pronti a darsi una mano.

Massara in primo piano
Calciomercato Roma, Gasperini-Massara: lo scenario

Resta comunque un nodo da sciogliere: “Il rapporto con il diesse Massara dopo questo finale senza fuochi d’artificio, inevitabilmente avrà registrato qualche crepa” viene messo nero su bianco. E, lo stesso discorso, più o meno, lo fa pure Il Messaggero, che parla di rischio di ritrovarsi a Trigoria un “allenatore scontento“. Si vedrà, si capirà molto dai prossimi giorni di lavoro e soprattutto dalla prossima conferenza stampa prima della gara contro il Torino. Sì, perché adesso c’è la paura e poi il doppio impegno all’Olimpico contro i granata di Baroni e poi il derby contro la Lazio. “Dalle cicatrici – quindi il Corriere – può restare il dolore, alcune però forgiano l’anima”. Insomma, chi vivrà vedrà.

