Colpo di scena Roma: UFFICIALE l’arrivo di Paratici

Mancava soltanto l’ufficialità che è arrivata proprio in questi istanti per suggellare definitivamente l’operazione: c’è il comunicato

Giornata intensa in casa Roma. A poche ore dalla fine di una sessione estiva di calciomercato chiusa senza botti, le parole di Gasperini hanno contribuito a fugare i tanti dubbi che nelle precedenti ore avevano calamitato l’attenzione mediatica. Una presa di posizione forte quella del tecnico giallorosso che, assumendosi le sue responsabilità su alcune delle mosse di mercato del club, ha posto l’accento sulle zone del campo nelle quali si sarebbe aspettato acquisti e il motivo di alcune rinunce.

Chiose non banali anche perché dette senza peli sulla lingua. Lo stesso mood con il quale Gasperini non si è affatto sottratto al tema del momento: la convergenza o meno dell’operato di Massara con le sue idee tecnico tattiche. Il riferimento al ds dei capitolini – del resto – non è affatto casuale. Alcuni organi di stampa avevano infatti parlato di un rapporto ormai incrinato tra Massara e l’ambiente con il dirigente pronto a farsi da parte qualora il caso non fosse rientrato.

Indiscrezioni che, in realtà, non hanno trovato conferme. Consapevole di aver fatto tutto il possibile per provare ad accontentare le richieste di Gasperini, l’area tecnica giallorossa sa di non essere riuscita a completare l’organico con i rinforzi richiesti dal mister. In questo tipo di dialettica, insomma, è possibile inquadrare le ultime movimentate ore in casa Roma che, intanto, ha definito un’operazione piuttosto interessante.

Calciomercato Roma, chiusa la maxi operazione: ecco Paratici

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha infatti reso noto i termini di una maxi operazione chiusa proprio con i giallorossi. I due attaccanti Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici, dopo aver firmato i primi contratti professionistici, si sono infatti trasferito in prestito con opzione di riscatto.

Il percorso inverso è stato fatto da Valerio Cinti e Francesco Ferrara che con la medesima formula lasciano momentaneamente la Roma per vestire la maglia blucerchiata. Nel dettaglio la nota ufficiale del club ligure: “L’U.C Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il rispettivo primo contratto professionistico riguardante i calciatori Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici. Gli attaccanti (…) si sono trasferiti all’A.S. Roma a titolo temporaneo con opzione. Il club comunica di aver acquisito con la medesima formula i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Cinti e Ferrara”.