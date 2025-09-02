Esonero Chivu, UFFICIALE: il taglio è immediato

Esonero Chivu, UFFICIALE: dopo la sconfitta interna contro l’Udinese il taglio del tecnico dell’Inter è immediato. Cosa sta succedendo

Una sconfitta pesante, perché l’Inter, al momento, sembra proprio quella dello scorso anno. Nessun cambio di passo, niente che possa pensare ad una rivoluzione. Eppure serviva, dopo anni di Inzaghi al timone.

Non è tutta colpa di Chivu, ovviamente, ma anche della società che non gli ha preso dei giocatori diversi e quindi diventa molto più complicato riuscire a dare un’impronta. Si è vista la vecchia Inter, in poche parole, senza quel giocatore nemmeno in grado sulla trequarti avversaria di saltare il diretto avversario. Un problema questo, che Chivu dovrà cercare di risolvere in qualche modo da qui a gennaio, quando Marotta, forse, avrà la possibilità di prendergli qualche altro giocatore.

Esonero Chivu: il taglio è immediato

E intanto, nel solito giochino dei bookmaker che quotano ovviamente quelli che sono gli allenatori che potrebbero dimettersi o essere esonerati da qui alla fine di gennaio, anche Chivu ha avuto un taglio, sensibile, nelle sue quote. Almeno per quanto riguarda Snai.

Si è passati da 4,50 volte la posta 4 volte la posta dopo la sconfitta contro l’Udinese. E all’orizzonte, alla ripresa del campionato dopo la sosta, c’è in programma la partita contro la Juventus che potrebbe essere uno spartiacque importante nella stagione dei nerazzurri. Sì, perché qualora dovesse arrivare un’altra sconfitta, i bianconeri avrebbero sei punti di vantaggio visto che Tudor se n’è andato alla sosta a punteggio pieno. E diciamolo chiaramente, non sarebbe il massimo.

Inoltre, da un poco di giorni a questa parte – nonostante le voci che arrivano dall’Inghilterra che lo vorrebbero vicino alla panchina del Nottingham Forest – c’è anche Mourinho, esonerato dal Fenerbahce che chissà, magari potrebbe anche tornare in ottica nerazzurra. Com’è e come non è la situazione al momento è questa e potrebbe anche essere molto delicata. Intanto i bookmaker il loro lo hanno fatto, vedremo come andrà a finire.