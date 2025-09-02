Esonero choc, torna subito Mourinho: cifre UFFICIALI

Esonero choc, torna subito Mourinho: lo Special One dopo aver salutato il Fenerbahce è a spasso. Ma l’occasione potrebbe essere già arrivata

José Mourinho da qualche giorno, come sappiamo, non è più l’allenatore del Fenerbahce. Esonerato dai turchi dopo aver mancato l’accesso alla fase a gironi di Champions League. Quella contro il Benfica è stata l’ultima apparizione dello Special One in Turchia, ma le cose potrebbero presto cambiare.

E come? Beh, lo sappiamo benissimo: nel momento in cui un tecnico del genere è a spasso nessuno in panchina, o almeno chi vive un momento così, può stare tranquillo. E chissà, magari una squadra che ha già cacciato ufficialmente il proprio allenatore dopo sole due giornate di campionato ci potrebbe pensare. Ma andiamo a vedere quello che sta succedendo proprio adesso con i numeri.

Esonero Ten Hag: è Mourinho il prescelto

Il benservito nella giornata di ieri è stato presentato a Ten Hag, allenatore del Bayer Leverkusen preso per sostituire Xabi Alonso, che ha toppato nelle prime due giornate del massimo campionato tedesco. E a quanto pare nemmeno in Germania hanno pazienza di aspettare quello che potrebbe succedere successivamente. Addio immediato aiutato anche dalla sosta per le nazionali.

E, secondo oddschecker, un approdo dello Special One in Germania vale al momento 3,50 volte la posta. Sarebbe il favorito in poche parole. Da quelle parti Mou non ha mai allenato per ora: lo ha fatto in Patria, in Italia, in Inghilterra in Spagna e anche in Turchia. Gli mancano Francia e Germania per completare l’opera e andare in tutta Europa. E potrebbe anche essere stuzzicato dall’idea. Vedremo se sarà così, anche perché una decisione il Bayer la dovrà prendere nel minor tempo possibile.

In ogni caso, fin quando Mou non troverà una nuova panchina, si parlerà sempre di lui. Infatti, non solo in Germania, ma si è discusso pure della possibilità di un suo approdo al Nottingham Forest visti i problemi che ci sono tra la società e il tecnico Espirito Santo.