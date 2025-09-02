Maxi offerta Inter da 40 milioni: risposta immediata dei Friedkin

Risposta immediata dai Friedkin, l’offerta giunta da Milano ha del clamoroso. 40 milioni sul piatto per firmare con l’Inter.

Dinamiche e intrecci di calciomercato non sono mancate nemmeno nel corso di questa delicata e singolare campagna acquisti, contraddistinta dal solito predominio della Premier League e di una Serie A che, anche tra le fila più nobili, ha fatto assistere ad interventi sempre ben ponderati e mai troppo esosi. Anche le big, chiamate a rinforzarsi e a dare continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, hanno confermato le difficoltà economiche e finanziarie che da tempo contraddistinguono il modus operandi del nostro campionato da questo punto di vista.

Ciononostante, non sono in alcun modo venute meno le novità alimentanti curiosità e attese per la nuova stagione, con diversi club distintisi soprattutto per la consegna nelle mani dei propri allenatori di squadre rinnovate e allungate. Molti, piuttosto, sono stati i dirigenti e gli addetti ai lavori fiondatisi sulle giuste opportunità, approfittando di tempistiche o di situazioni inattese, come fatto dal Milan sul gong per Rabiot o, ancora, da chi con pazienza abbia saputo ovviare ad alcuni imprevisti, come fatto dal Napoli di De Laurentiis con Hoijlund.

Discorso a parte, poi, parrebbe meritare l’Inter, tra i club andati incontro ai maggiormente evidenti cambiamenti nel corso dell’estate, a partire dalla decisione di affidare la conduzione tecnica a Chivu, dopo la comune decisione di fare un passo oltre Inzaghi all’indomani della disfatta bavarese.

40 milioni per Ndiaye dell’Everton: Friedkin dice subito di no

All’ex Parma si intendeva consegnare una squadra ringiovanita e plasmata, i cui cambiamenti principali nel corso di questa estate hanno riguardato soprattutto la difesa. O meglio, all’interno di un’estate movimentata e che ha fatto assistere a tante dinamiche e potenziali intrecci, la chiosa rappresentata dalla staffetta Pavard-Akanji è stata una di quelle che ha maggiormente rubato l’occhio e le attenzioni, soprattutto tra le fila dei molti tifosi che malvolentieri si è detta disposta a privarsi di Benjamin.

Più in generale, le operazioni di Marotta e adepti hanno portato a investimenti in attacco e centrocampo, con la qualità di Sucic prontamente sciorinata e il salto di qualità assicurato a Bonny dopo le belle prestazioni fatte vedere in questi anni in quel di Parma. Senza dimenticare anche delle tante altre trattative e voci in uscita coinvolgenti nomi altisonanti come Frattesi o Chalanoglu, a colpire è adesso quanto riferito dall’Inghilterra, con coinvolgimento diretto dei proprietari della Roma.

La famiglia Friedkin, notoriamente detentrice anche dell’Everton, infatti, avrebbe preso una posizione ben precisa rispetto ad un’offerta recapitata proprio da Milano. Lo riporta The Athletic, che parla di una proposta da parte dell’Inter per Iliman Ndiaye di 40 milioni di euro, rigettata prontamente.