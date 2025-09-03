Bomba Chiesa dall’Inghilterra: scambio choc in Serie A

Federico Chiesa era pronto a tornare in Serie A e dall’Inghilterra hanno svelato un clamoroso retroscena che riguarda un possibile scambio con una big

Il giocatore del Liverpool alla fine è rimasto ad Anfield, per provare a giocarsi le proprie carte con Slot. Ovviamente qualora la situazione non dovesse migliorare con il passare dei mesi, non è da escludere un ritorno di fiamma a gennaio verso la Serie A.

Il mercato della Roma si è chiuso con una grossa delusione per l’ultimo colpo che non è stato fatto. Gasperini si attendeva almeno un trequartista importante sulla sinistra e invece il suo desiderio non è stato esaudito. Questo perché alla fine non si è trovato quel profilo che poteva spostare gli equilibri, come confessato anche dall’ex tecnico dell’Atalanta. Come i giallorossi anche altre squadre di Serie A non sono riuscite a completare il proprio mercato come desiderato e per questo è rimasto un pizzico di amaro in bocca. Il Milan, ad esempio, è stato tempestivo nel mettere dentro Nkunku e Rabiot per alzare il livello del centrocampo e dell’attacco.

Tare, però, non ha trovato quel difensore che tanto serviva ad Allegri, andando a prelevare dalla Bundesliga il giovane Odogu, forse un pizzico acerbo per la Serie A. Prima di affondare il colpo su Nkunku, per quanto concerne l’attacco del Diavolo, si è fatto un nome che poteva fare ritorno in Italia dopo l’esperienza in Premier League.

Chiesa poteva tornare in Serie A: clamoroso scambio con il Milan

Federico Chiesa sembra aver iniziato la nuova stagione in modo diverso rispetto allo scorso anno, con un gol decisivo contro il Bournemouth. Slot non lo ha mai considerato titolare ma ora sembra perlomeno tenerlo in considerazione. Questo ha portato il ragazzo a decidere di restare in Inghilterra, nonostante le occasioni di mercato capitate negli scorsi mesi.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Liverpool aveva respinto l’interesse del Milan per Chiesa all’inizio della sessione di mercato. Ai Reds è stato offerto Rafael Leao dal Milan, che però non scaldava il cuore di Arne Slot. Alla fine proprio per questo motivo non si è andati avanti con l’operazione e i due giocatori sono rimasti al loro posto. Non è da escludere che Chiesa possa tornare utile per la Serie A a gennaio, considerando anche la voglia di ritrovare la Nazionale con Gattuso.