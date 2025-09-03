Bomber fuori rosa dopo l’accordo saltato: caos Milan

Le prime due giornate di campionato hanno mostrato i due volti del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Un mercato che ha dato ma non tutto.

Una stagione deludente ha portato ad una rivoluzione. Il Milan ha cambiato profondamente pelle, a partire dall’area tecnica. Due nomi importanti sui quali puntare per un’immediata ‘ripartenza’, per un usare un termine ‘sacchiano’ e quindi molto caro dalle parti di Milanello.

Massimiliano Allegri in panchina, un prestigioso ritorno, nonché Igli Tare come nuovo direttore sportivo sono stati scelti per ricostruire un Milan vincente. Le prime due giornate hanno mostrato quelle contraddizioni, comuni a quasi tutte le formazioni, che spesso caratterizzano le prime giornate quando ancora è calcio ‘agostano’.

Il mercato rossonero ha portato diverse novità tra le quali spiccano due grandi nomi, il sempiterno 40enne, ma sempre straordinario Luka Modric, vincitore, tra le infiniti altri trofei, di 6 Champions League con il Real Madrid ed Adrien Rabiot, che dopo soltanto un anno sabbatico fuori dall’Italia, ritorna nel Belpaese per ritrovare il suo mentore. Massimiliano Allegri.

La scelta del Milan sbattuto nella squadra B

Igli Tare ha messo in campo tutta la sua esperienza. Buonissimi acquisti, ottime cessioni in riferimento alle somme incassate. Per l’attacco il d.s. ex Lazio ha puntato su Christopher Nkunku, attaccante acquistato dal Chelsea per una cifra complessiva che supererà i 40 milioni di euro.

Eppure per il fronte offensivo rossonero manca ancora un tassello ben preciso: il centravanti. Il tecnico Massimiliano Allegri ha sognato a lungo di riavere Dusan Vlahovic, a lui ben noto dopo la comune esperienza alla Juventus. La prima alternativa era stata, quasi altrettanto a lungo, individuata in Conrad Harder dello Sporting CP.

Conrad Harder è stato, in più momenti, ad un passo dall’indossare la maglia rossonera. Un affare, però, che non è mai andato in porto. Tra le cause del suo mancato arrivo a Milanello anche i dubbi che avrebbero assalito l’attaccante nella fase conclusiva della trattativa. Ed in riferimento alla trattative di mercato che hanno riguardato il giovane danese, classe 2005, ceduto poi all’RB Lipsia, vi sono le dichiarazioni rilasciate da Sérgio Krithinas, direttore esecutivo di Record, che non possono passare inosservate:

“Lo Sporting ha persino prospettato a Harder la possibilità di essere retrocesso nella squadra B o di rimanere senza giocare“. Il club portoghese aveva pertanto messo in preventivo la cessione del suo attaccante. Nel caso di reiterati rifiuti da parte del suo giocatore il club era pronto ad intraprendere le misure ‘punitive’ estreme che poi non si sono rese necessarie.

Al termine della sessione di mercato estiva Conrad Harder è comunque sbarcato in un campionato prestigioso come la Bundesliga ed in un club ambizioso come l’RB Lipsia. Il Milan, dal canto suo, nonostante un investimento da 40 milioni di euro per Christopher Nkunku, potrebbe patire la mancanza di un’autentica punta centrale.