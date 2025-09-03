Esonero Chivu e panchina a Mourinho: le cifre fanno la storia

Clamoroso ribaltone in casa Inter: l’opzione sul tavolo porta dritti allo Special One. Si sono già sbilanciati a riguardo

Dopo la vittoria in scioltezza ottenuta all’esordio contro il Torino, l‘Inter di Chivu ha subito arrestato la sua marcia contro l’Udinese. Una sconfitta – quella contro i friulani – che ha alimentato non pochi dubbi sulla tenuta mentale di una squadra che sembra non aver fatto tesoro del brutto finale della scorsa stagione.

Nonostante i cambi dell’ex tecnico del Parma, che ha chiuso la partita con i friulani con addirittura quattro attaccanti, i nerazzurri non sono riusciti a far saltare il banco. Dopo la sosta l’impegno all’Allianz Stadium contro la Juventus – se non decisivo – può comunque rappresentare un appuntamento di nevralgica importanza per Thuram e compagni. Benché non siano riusciti a chiudere tutte le operazioni di mercato in programma (Lookman e Leoni su tutti, ma non solo), i nerazzurri partono sulla carta decisamente rinforzati soprattutto nel numero di alternative a disposizione in reparti fondamentali come l’attacco.

Spetterà a Chivu, però, il compito di trovare l’amalgama vincente per un gruppo chiamato al pronto riscatto soprattutto in campo nazionale. La vittoria del campionato da parte del Napoli rappresenta una ferita ancora aperta per il popolo nerazzurro che nel frattempo ha già cominciato ad interrogarsi sulla bontà del nuovo progetto tecnico.

Calciomercato Inter, Mourinho nuovo allenatore? Bookmakers scatenati

Ad alimentare il papabile (e non ancora caldo) toto allenatori ci hanno pensato in realtà anche svariati betting analyst. Prova ne sia la quota al ribasso riguardante il possibile esonero di Chivu, crollata a circa 4-4,50 volte la posta. Ma non basta. Sfruttando il tam tam mediatico che ha fatto seguito all’esonero di Mourinho, cominciano a circolare anche le quote concernenti il possibile ritorno dello Special One sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Accostato negli ultimi giorni soprattutto alle panchine di Nottingham Forest, Rangers, Bayer Leverkusen e West Ham, il tecnico portoghese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Allo stato attuale della situazione, visto anche la natura del progetto portato avanti da Oaktree, il papabile Mou back sembra configurarsi più come una suggestione di fine estate che come indizio di un ribaltone immediato.

Bet 365, però, nel novero delle ipotetiche destinazioni dell’ex allenatore del Fenerbahçe, ha indicato anche l’affascinante quanto complicata opzione Inter. Chi decidesse di puntare sul ritorno di Mourinho a Milano, troverebbe una quota pari a 34 volte la posta: cifra che testimonia la difficoltà di una pista tutt’altro che calda. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite…