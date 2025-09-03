La prima panchina saltata va a Spalletti: firma durante la sosta

Il primo esonero lo copre Spalletti: firma durante la sosta per l’ex Roma. Ecco lo scenario clamoroso di queste ore

Il valzer delle panchine quest’anno è iniziato a settembre. Anzi, era ancora agosto a dire il vero quando c’è stato un esonero clamoroso. No, non parliamo di Ten Hag – che dopo due giornate in Bundesliga è stato già silurato dal Bayer Leverkusen – ma di José Mourinho, cacciato dal Fenerbahce dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

Lo Special One – che negli ultimi anni ha collezionato un po’ di esoneri, anche immeritati come quello al Tottenham, ad esempio – ha pagato a caro prezzo la sconfitta nell’ultimo playoff contro il Benfica. E adesso i turchi sono alla ricerca di un sostituto all’altezza. Anche perché sul mercato gli ultimi giorni sono stati scoppiettanti e, da quelle parti, ancora non si è chiusa la possibilità di andare a prendere qualche altro elemento. In Turchia il gong è fissato il prossimo 12 settembre.

Spalletti al posto di Mourinho: il Fenerbahce ci pensa

E si guarda ancora in Italia, a quanto pare, e almeno stando alle informazioni che sono state riportate nella notte da SportMediaset. Si parla di un interesse per Luciano Spalletti. L’ex commissario tecnico della Nazionale – Gattuso ha preso il suo posto e si gioca l’accesso al Mondiale – è fermo ai box, alla ricerca forse della chiamata giusta. Magari fuori dall’Italia. E quella del Fenerbahce gli si potrebbe presentare davanti nelle prossime ore.

Il tecnico toscano è in lista, pronto a tornare in campo qualora il progetto lo attirasse e a lavorare in maniera quotidiana così com’era successo al Napoli, salutato dopo la clamorosa vittoria dello scudetto, una cavalcata incredibile. Poi la delusione Europeo e il complicato cammino per il Mondiale iniziato con un tonfo in Norvegia che ha messo subito la strada in salita, in rapida salita. E quindi lo stop. Ma adesso si potrebbe aprire questa porta. Vedremo.