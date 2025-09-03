Non solo Dovbyk-Gimenez: altro scambio saltato tra Milan e Roma

La Roma e il Milan hanno provato ad imbastire un doppio scambio proprio in chiusura di mercato: si poteva creare una maxi sinergia con quattro colpi contemporaneamente

Dovbyk e Gimenez sono stati sul tavolo delle trattative fino agli ultimi minuti del 1° settembre, ma la volontà dei rossoneri di alzare il diritto di riscatto del messicano alla fine ha fatto saltare il banco. Alle spalle dei bomber c’era anche un altro scambio importante.

Ad certo punto dell’ultimo giorno di mercato sembrava quasi scontato che lo scambio sarebbe arrivato a dama. Dovbyk aveva raggiunto già l’accordo con il Milan ed era d’accordo su tutto con i rossoneri. Gimenez, dal canto suo, ha fatto qualche resistenza in più ad accettare la Roma e quando le cose sembravano essersi risolte è arrivata la richiesta eccessiva di Tare sul diritto di riscatto (oltre i 40 milioni). Massara ha chiuso la porta e fatto saltare definitivamente l’affare, ritenuto inaccettabili per i termini.

Gasperini sarebbe stato felice di avere un nome diverso per il suo attacco, con caratteristiche magari più simili a quelle del Retegui dello scorso anno. Il tecnico piemontese non è stato felicissimo del mancato scambio, soprattutto perché abbinato anche al mancato arrivo del sottopunta a sinistra. Una combo letale per le ambizioni del Gasp, che era stato rassicurato proprio dalla società sugli investimenti di fine mercato.

Roma e Milan hanno provato un doppio scambio: anche Pellegrini poteva finire in rossonero

Sul tavolo delle trattative tra Roma e Milan non c’è stata però solo l’ipotesi dello scambio tra Dovbyk e Gimenez, ma si era appalesata un’altra chance che poteva accontentare entrambe. A Trigoria il futuro di Lorenzo Pellegrini è ormai segnato, considerando che l’ex capitano giallorosso ha il contratto in scadenza al 30 giugno e come sottolineato da Gasperini non c’è nessuna volontà da parte delle proprietà di rinnovarglielo. Il numero 7 ha provato a trovare una sistemazione sia in Italia che all’estero, ma nessuno è riuscito veramente a convincerlo.

Ad un certo punto sembrava che proprio il Milan potesse giocare una carta vincente, proponendo uno scambio interessante ai giallorossi. Tare doveva piazzare Bennacer, rientrato alla base questa estate ma fuori dal progetto tecnico. Il problema è che il centrocampista algerino ha un ingaggio e dei costi troppi elevati per la Roma, che ha declinato la proposta facendo svanire l’ipotesi dello scambio.