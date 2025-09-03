Offerta monstre e addio Roma: Pellegrini ha già risposto

Calciomercato Roma, offerta clamorosa per Pellegrini e risposta immediata: il numero 7 ha già preso una decisione.

Anche questa volta il nome di Lorenzo Pellegrini è stato uno di quelli maggiormente discussi nel corso dell’estate. Avere un’eredità pesante come quella lasciata da chi a Roma avrà gloria e ricordo eterno non è mai semplice, a causa di una responsabilità rappresentata da una romanità di cui andare orgogliosi ma il cui peso non è sempre di semplice sostenimento. Lo aveva dimostrato in passato già Florenzi, fresco di addio al calcio giocato, e alla fine decisosi a fare un passo oltre la Capitale per cercare una centralità in realtà mai più trovata davvero in altre città come Valencia, Parigi o Milano.

Dopo Alessandro, pare adesso toccare a Lorenzo, rimasto a Trigoria ma la cui posizione in giallorosso pare essere chiara. Come detto, il numero 7, non più capitano della Roma, ha in questi anni sempre fatto parlare di sé, a partire dalle attenzioni mediatiche catalizzate durante la prima stagione con Mourinho, contraddistinta da prestazioni ad alto livello e una continuità poi perduta pian piano dopo il ricco e lungo rinnovo contrattuale ottenuto durante la gestione dello Special One. I

Innegabili e non dimenticabili le prestazioni in campo europeo, fatte di qualità, dedizione e sacrificio, prima dell’oscurità vissuta a livello personale e collettivo negli ultimi mesi di Mourinho e a ridosso del suo esonero.

Calciomercato Roma, il retroscena di Fabrizio Romano su Pellegrini: no al Trabzonspor

Dopo, la luce portata e assicurata da un personaggio come De Rossi pareva aver permesso di assistere ad un ritorno ai fasti di un tempo del numero 7, sotto l’egida di chi conosce bene questa città e il peso derivante dai natali e da una fascia che, molto più che da altre parti, rischia di vedere l’orgoglio soggiogato dalla responsabilità.

Pellegrini, indubbiamente, l’ha sempre onorata e rispettata, con un atteggiamento che lo stesso Gasperini ha nella giornata di ieri definito “positivo e sano”, coinvolgendo nel discorso anche altri nomi come Dovbyk e Baldanzi. Era stato lo stesso allenatore, qualche settimana fa, a soffermarsi altresì sulla propria visione rispetto a Pellegrini, conducendo un discorso più ampiamente societario e solo latamente tecnico.

Starà ora al campo permettere di capire cosa Lorenzo possa dare in quella che si appresta ad essere la sua ultima stagione alla Roma, con ogni probabilità. Il club non pare intenzionato a rinnovargli il contratto, stando a quanto annunciato dallo stesso tecnico, così come il mercato di gennaio risulta una possibile ed emergenziale soluzione per evitare quantomeno di perderlo a costo zero. Per ora, Pellegrini resta a Trigoria ed è a disposizione di Gasperini, al termine di un’estate che lo aveva visto accostato a diversi club, tra cui alcune realtà della Premier, suggestionando altresì big come Milan o Juventus.

A mercato concluso, però, è adesso la notizia di Fabrizio Romano a fare rumore: il noto ed esperto giornalista, infatti, ha riferito di un retroscena circa un possibile approdo in Turchia. Ad essere coinvolto il Trabzonspor, con un’offerta alla Roma di prestito con obbligo di riscatto e un ingaggio molto elevato al giocatore. La risposta è stata negativa, con una permanenza nella Capitale che, però, pare ormai avvicinarsi sempre più al capolinea.