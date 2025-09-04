Addio Juve: se ne va al Real Madrid dopo la rottura col mister

Addio Juventus, se ne va al Real Madrid pronto all’assalto nel prossimo mese di gennaio. Rottura col mister insanabile

Sì, il calciomercato si è chiuso da poco e lo sappiamo, ma le idee non vanno mai in vacanza, soprattutto per quelle squadre top che sanno benissimo di non aver chiuso tutti i colpi nella finestra estiva e pensano già a quella di gennaio. Un gennaio dietro l’angolo, vedrete.

E se la Juventus, in questo caso in avanti, ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare per dare a Tudor una squadra di qualità, dietro i bianconeri non hanno risolto i propri problemi. Già in queste ore si parla di quelle che sono le possibili mosse che Comolli potrebbe piazzare nel corso della sessione invernale, quella che serve per puntellare la rosa dopo mesi di prestazioni. E in casa bianconera sperano che il gruppo possa mettere la società nelle condizioni giuste di intervenire, vorrebbe dire essere in corsa su diversi fronti.

Addio Juventus: assalto Real Madrid a Guehi

Già da ieri si è parlato di Guehi, che sembrava ad un passo dal Liverpool ma che è rimasto al Crystal Palace per volontà di Glasner, il tecnico, che non ha trovato un sostituto e ha minacciato le dimissioni in caso di addio. Il club quindi ha stoppato la partenza, ma i rapporti tra il giocatore l’allenatore austriaco sarebbero, secondo fonti inglesi, ai minimi storici.

Guehi ha un contratto in scadenza la prossima stagione ma secondo le informazioni che in questo caso sono state riportate da fichajes.net potrebbe salutare a gennaio la Premier League. Questo mancato passaggio in Reds, infatti, permette al Real Madrid di lavorare sulla questione: pronta un’offerta all’inizio del 2026 per il giocatore per strapparlo alla concorrenza. E quando si muovono i madrileni sappiamo benissimo come sia difficile per tutte le squadre del mondo riuscire a piazzare un colpo. Insomma, niente Juve a quanto pare.