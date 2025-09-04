Addio Roma e firma bianconera, UFFICIALE: data fissata

Calciomercato Roma, la data è già UFFICIALE: lascia Gasperini per la firma bianconera. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il calciomercato appena concluso ha permesso di assistere ad una massiccia serie di novità e attese, soprattutto tra le fila di una Roma chiamata al catalizzare un nuovo percorso dopo i tanti, troppi, cambiamenti inattesi degli ultimi anni. Sin dall’esonero di Mourinho, infatti, il club non trovava una propria continuità, come ben ricordano gli esoneri di De Rossi e Juric, contestuali agli scossoni endogeni che il club, con l’aiuto di Claudio Ranieri, ha pian piano cercato di fronteggiare.

L’approdo del tecnico testaccino non solo ha permesso di trovare una certa stabilità sul terreno di gioco, ma ha anche assicurato una figura che coadiuvasse i Friedkin nel comprendere in che modo intervenire per dare alla Roma ciò di cui necessitasse. I risultati sono stati pressoché evidenti, con una costituzione squisitamente italiana all’interno dell’area tecnica, rappresentata ora da un binomio ben consapevole e conscio della nostra Serie A quale quello costituito da Gasperini e Massara.

Il tutto con lo stesso Ranieri all’interno del club pronto a coadiuvare il club nelle scelte e nelle gestioni societarie, troppe volte affrontate con una certa miopia da parte dei vecchi addetti ai lavori. La palla, adesso, passa al campo, con la squadra neonata di Gasperini chiamata al dare le prime risposte dopo un’estate ricca di novità, ma contraddistinta altresì da difficoltà e da una campagna acquisti che ha impedito di assicurare prontamente al Gasp tutti i rinforzi specifici richiesti per alcune zone di campo, tra cui, su tutti, l’attacco.

Calciomercato Roma, il Besiktas mette nel mirino Rensch: otto giorni per chiudere

Questo, contrariamente a quanto emerso e prontamente smentito dallo stesso tecnico, non ha generato alcuna tipologia di frattura all’interno del binomio su citato, con Gasperini definitosi altresì responsabile del mancato nulla osta a determinate operazioni che il club avrebbe potuto condurre sul gong finale di agosto.

Così non è stato, con una scelta conservativa e orientata ad intervenire con calma e maggiore ponderazione da gennaio in poi. Ciò non cancella, ad ogni modo, le attenzioni nei confronti di un calciomercato che, a determinate latitudini resta ancora aperto. Più nello specifico, arrivano della Turchia aggiornamenti di non poco conto relativi al futuro di Deyne Rensch. L’eclettico esterno olandese, arrivato lo scorso gennaio e prontamente distintosi per capacità tattiche camaleontiche e una disponibilità mai venuta meno, ha suscitato interessi tra le fila del Besiktas.

A riferirlo è Ekol Sports, che riporta proprio il nome del terzino della Roma nella lista di giocatori considerati dai bianconeri turchi per rinforzare la propria squadra. Va ricordato che il mercato turco è aperto fino al 12 settembre. Ciò significa che queste o altre operazioni dovranno concretizzarsi entro i prossimi otto giorni.

Forse pleonastico ma importante evidenziare come Rensch rappresenti, ad oggi, l’unica alternativa a Wesley: all’indomani di un post Instagram che lo vede in alcuni scatti ricordare la vittoria di Pisa e omaggiare un colosso come Francesco Totti indossando e sciorinando una sua maglietta è davvero da prendere in considerazione un suo approdo in Turchia? Soprattutto alla luce dell’impossibilità di ovviare attualmente ad una sua sortita.