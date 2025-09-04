Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE e firma biennale: l’Inter è un ricordo

Il mercato è appena terminato e la pausa dovuta alle nazionali permette di compiere le giuste riflessioni su quanto fatto durante l’estate.

La canonica sosta dovuta alle nazionali, puntuale come le tasse, dopo le prime due giornate di campionato, permette di tirare le somme sul calciomercato appena terminato. Una sessione che ha lasciato pochi sorrisi e numerosi dubbi sparpagliati lungo l’intera penisola pallonara.

Se il Napoli di Antonio Conte e Giovanni Manna può essere definita come la società che meglio ha operato durante i mesi estivi, sia per l’immediato, sia in ottica futura, quasi tutte le altre sono invece rimaste con più di qualche casella vuota o non adeguatamente riempita.

La Juventus di Igor Tudor ha potenziato un attacco che non è riuscito a privarsi di Dusan Vlahovic ma ha non ha trovato un’alternativa valida per il suo centrocampo. Lo stesso Milan di Massimiliano Allegri ha compiuto, sul finale di sessione, un acquisto pesante da 40 milioni di euro ma non ha trovato la punta centrale tanto richiesta del tecnico livornese.

La lista delle società insoddisfatte non può non comprendere anche la Roma di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Cristian Chivu. Entrambe hanno inseguito ‘anche’ un difensore che alla fine non è arrivato, né a Trigoria, né alla Pinetina. E proprio il difensore più volte accostato sia alla Roma che all’Inter, è ora pronto a rinnovare con il suo club.

Dall’addio al rinnovo, tutto è cambiato per Jhon Lucumí

Probabilmente non vi è nulla di più imprevedibile di una sessione di mercato. Trattative che si intrecciano, si accavallano fino quasi ad annullarsi. Giocatori accostati un giorno ad una società, poche ore dopo dati per prossimi ad indossare una maglia con colori ben diversi.

Jhon Lucumí, classe 1998, difensore del Bologna e della nazionale colombiana, è stato un nome apparso spesso durante l’ultima sessione di mercato. Su di lui si erano posate le attenzioni della Roma e dell’Inter. Anche la Juventus ha pensato per un po’ al colombiano per rafforzare la sua linea difensiva.

Le ultime dichiarazioni rilasciate ai media da parte di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, preannunciano uno scenario completamente diverso per il difensore rossoblù. Nonostante diverse richieste Jhon Lucumí è rimasto al Bologna, agli ordini di Vincenzo Italiano.

“Avevamo dichiarato che sarebbe rimasto con noi, ora quando torna dalla Nazionale parleremo con lui per un eventuale rinnovo del contratto“. Rinnovo con adeguamento economico. Il Bologna ha le idee chiare. Come sempre l’ultima parola spetterà al classe 1998.