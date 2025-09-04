Chivu eliminato, riecco Thiago Motta: scoppia la bomba a Milano

Primo esonero in Serie A: Chivu a rischio. Il tecnico dell’Inter pronto all’addio e come erede spunta anche il nome di Thiago Motta

Il primo esonero in Serie A potrebbe anche essere dietro l’angolo. Ci sono quei tecnici che rischiano, come sappiamo, molto più degli altri. E ci sono quei tecnici che sanno perfettamente che il loro lavoro è complicato.

Le big, ad esempio, sono quelle che hanno maggiormente pressione e non potrebbe essere altrimenti. E dopo la sconfitta contro l’Udinese in casa non si sono aperti i dibattiti su Chivu, ma alla ripresa i nerazzurri saranno impegnati a Torino contro la Juventus per quel derby d’Italia che potrebbe anche indirizzare, non in maniera definitiva o quasi, la stagione. Tudor è a punteggio pieno e potrebbe pure andare a +9, quindi occhio a quello che potrebbe succedere.

Chivu subito in bilico: anche Thiago Motta come erede

Ai tifosi dell’Inter la scelta di Chivu, con poca esperienza in Serie A, non è piaciuta. Accolto senza chissà quale entusiasmo, dopo il debutto ottimo contro il Torino ci ha rimesso le penne contro i friulani. E qualora dovesse arrivare un’altra sconfitta apriti cielo. Nei giorni scorsi, inoltre, anche i bookmaker hanno leggermente abbassato la quota del suo esonero o delle dimissioni entro il 6 gennaio, quindi è una situazione da tenere assolutamente sotto osservazione.

In tutto questo Telelombardia, nella serata di ieri, ha messo in evidenza quelli che potrebbero essere i profili seguiti dall’Inter nel caso si decidesse per un cambio in panchina. E di nomi importanti in giro ce ne stanno parecchi: si parla di un clamoroso ritorno di Mourinho (crediamo se non fosse stato al Fenerbahce qualche mese fa l’Inter ci avrebbe davvero pensato) oppure di Spalletti, che dopo la nazionale potrebbe anche andare in Turchia. Ma non solo, in lista ci sarebbe Ten Hag – scaricato dal Leverkusen – e poi anche Roberto Mancini e Thiago Motta. Insomma, una situazione clamorosa che si potrebbe concretizzare dentro l’Inter nelle prossime settimane. Qualcosa di mai visto prima.