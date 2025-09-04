La Juve lo manda alla Roma: 25 milioni e game over Inter

Calciomercato Roma, giallorossi alla ricerca dell’esterno per il prossimo mese di gennaio. Scippo all’Inter da 25 milioni

I pensieri vanno al mercato di gennaio. I pensieri vanno a quel momento che tutti aspettano a Roma, sin da subito. Soprattutto Gasperini, che non ha avuto l’esterno che voleva in attacco. Quello che gli avrebbe assicurato, nella sua idea, una rosa completa.

Cercherà di recuperare Pellegrini, Baldanzi e Dovbyk, giocatori importanti che nel corso dell’estate erano finiti ai margini del progetto e che davanti a delle buone offerte avrebbero salutato la compagnia. Massara, quindi, è già a lavoro per un profilo, sicuramente giovane, perché ormai abbiamo capito qual è la voglia della società.

Dall’Inter alla Roma: ecco Fernandez-Pardo

Il profilo potrebbe essere senza dubbio quello del giocatore del Lille, classe 2005, Matías Fernández-Pardo Picogna. La richiesta iniziale è molto alta: si parla di almeno 20-25 milioni di euro. E il fatto che abbia iniziato alla grande la stagione potrebbe far alzare il livello della valutazione. Lo abbiamo capito che i francesi possono diventare bottega cara con il passare del tempo.

Non piace solo alla Roma. Il giocatore è stato messo anche nel mirino dell’Inter in Italia ma non solo. Anche in Europa a quanto pare a degli estimatori importanti. Si è parlato – prima dell’arrivo di Nico Gonzalez – anche dell’Atletico Madrid e, in Spagna, piace anche al Villarreal che sta costruendo una squadra importante e che nell’ultimo giorno di mercato ha preso anche Mikautadze, accostato a più riprese ai giallorossi. Il giro in Europa non si chiude qui perché il calciatore in questione è stato seguito anche dal Bayern Monaco. Ma nessun club per il momento ha soddisfatto le richieste della squadra francese.

Ci potrebbe provare la Roma a gennaio, magari con una soluzione in prestito con diritto di riscatto. Ma la formula verrà da sola. In ogni caso, quella che porta a Picogna, è una pista da seguire.