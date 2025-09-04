La Juve lo manda alla Roma: 25 milioni e game over Inter

di

Calciomercato Roma, giallorossi alla ricerca dell’esterno per il prossimo mese di gennaio. Scippo all’Inter da 25 milioni 

I pensieri vanno al mercato di gennaio. I pensieri vanno a quel momento che tutti aspettano a Roma, sin da subito. Soprattutto Gasperini, che non ha avuto l’esterno che voleva in attacco. Quello che gli avrebbe assicurato, nella sua idea, una rosa completa.

Gasperini sorridente
La Juve lo manda alla Roma: 25 milioni e game over Inter (Lapresse) – Asromalive.it

Cercherà di recuperare Pellegrini, Baldanzi e Dovbyk, giocatori importanti che nel corso dell’estate erano finiti ai margini del progetto e che davanti a delle buone offerte avrebbero salutato la compagnia. Massara, quindi, è già a lavoro per un profilo, sicuramente giovane, perché ormai abbiamo capito qual è la voglia della società.

Dall’Inter alla Roma: ecco Fernandez-Pardo

Il profilo potrebbe essere senza dubbio quello del giocatore del Lille, classe 2005, Matías Fernández-Pardo Picogna. La richiesta iniziale è molto alta: si parla di almeno 20-25 milioni di euro. E il fatto che abbia iniziato alla grande la stagione potrebbe far alzare il livello della valutazione. Lo abbiamo capito che i francesi possono diventare bottega cara con il passare del tempo.

Fernandez-Pardo in azione
Dall’Inter alla Roma: ecco Fernandez-Pardo (AnsaFoto) – Asromalive.it

Non piace solo alla Roma. Il giocatore è stato messo anche nel mirino dell’Inter in Italia ma non solo. Anche in Europa a quanto pare a degli estimatori importanti. Si è parlato – prima dell’arrivo di Nico Gonzalez – anche dell’Atletico Madrid e, in Spagna, piace anche al Villarreal che sta costruendo una squadra importante e che nell’ultimo giorno di mercato ha preso anche Mikautadze, accostato a più riprese ai giallorossi. Il giro in Europa non si chiude qui perché il calciatore in questione è stato seguito anche dal Bayern Monaco. Ma nessun club per il momento ha soddisfatto le richieste della squadra francese.

Ci potrebbe provare la Roma a gennaio, magari con una soluzione in prestito con diritto di riscatto. Ma la formula verrà da sola. In ogni caso, quella che porta a Picogna, è una pista da seguire.

Gestione cookie