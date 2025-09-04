Non solo Dybala: scatta l’ora dei rinnovi

Calciomercato Roma, Dybala a vita: pronta la firma della Joya. Primo incontro per il rinnovo fissato nelle prossime settimane. Tutta la situazione

Il tempo delle firme non finisce mai. In questo momento a Trigoria la Roma pensa ai rinnovi visto che sono molti i giocatori in scadenza alla fine di questa stagione ma non solo, anche nel 2027. Quindi meglio prendere le cose con la giusta calma.

Su Pellegrini si è detto tutto: la società non ha nessuna intenzione in questo caso di rinnovare l’accordo con il giocatore. Lorenzo ha rifiutato la Turchia e sperava in una chiamata dalla Premier League. Scenderà in campo nel momento in cui Gasperini riterrà opportuno farlo, ma ormai il suo destino è segnato. O a zero alla fine dell’anno o a gennaio la situazione è chiara. E poi c’è Dybala, ovvio, ma qui il discorso cambia in maniera importante.

Calciomercato Roma: Dybala rinnova per due anni

Paulo vuole rimanere – sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ed è pronto a spalmare il suo contratto da 8 milioni di euro all’anno spalmandolo in ulteriori due stagioni. I colloqui che erano stati fissati sono stati posticipati perché la volontà della Joya è quella di meritarsi la firma sul campo, ma inizieranno nei prossimi giorni. Le parti si siederanno al tavolo delle trattative sapendo, inoltre, che che c’è la volontà da tutti i lati di chiudere con una fumata bianca.

A scadenza nel 2026 ci sono anche Celik – che si giocherà in questa stagione la sua riconferma – ed El Shaarawy, per il quale la situazione al momento è un rebus.

Infine i contratti che si concluderanno nel 2027 sono quelli di Mancini, Cristante, Hermoso, Vasquez e Gollini. Su questi ultimi due non ci sono dubbi, spiega ancora il giornale, con un addio sicuro. Hermoso si capirà con il tempo, mentre ci sarebbe la volontà di continuare con i due calciatori italiani. Quindi la firma potrebbe anche arrivare anche nel corso dell’anno. Questo è il quadro.