Penalizzazione e partita a rischio: campionato già nel caos

La Serie A è in pausa. Le nazionali richiedono il loro giusto, e sempre più limitato, spazio. Anche a bocce ferme, però, il calcio offre spunti, anche se non sempre edificanti.

La stagione calcistica è appena partita con i primi turni del vari campionati. Le prime gioie, le prime delusioni, le prime polemiche. Tutto come da copione. Esattamente come il Tribunale Nazionale Federale che ha già dovuto emettere la sua prima sentenza di condanna.

Una sentenza che non è certo arrivata inaspettata, anzi. Questo, però, non diminuisce l’amarezza, e la sempre maggiore consapevolezza, che in troppi, e troppo spesso, non si attengono alle regole. Il calcio sta sempre più alzando l’asticella della competitività e questo comporta una sempre maggiore necessità di rilevanti investimenti.

Ed un’asticella che si alza sempre più può creare seri problemi. Come detto la sentenza emessa dal Tribunale Nazionale Federale la si attendeva a stretto giro di posta poiché riguardante il deferimento arrivato i primi giorni del mese di agosto e che ha toccato il Rimini, società iscritta al campionato di Serie C girone B.

Il deferimento è stato deciso a causa di una serie di violazioni di natura amministrativa. Per tali violazioni alla società del Rimini è stata comminata un’ammenda di 5000 euro e 11 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione appena iniziata.

Cosa succederà adesso, gara con la Ternana a rischio?

Una sentenza pesante per il club romagnolo che potrebbe, da subito, creare gravi conseguenze all’intero campionato. Il Rimini, dopo tale sentenza, appare già una società in ginocchio e la domanda che ora sorge spontanea è: quale Rimini in campo per la partita contro la Ternana?

Nelle ultime ore di mercato, infatti, diversi giocatori hanno abbandonato il club biancorosso. I problemi, però, sono altri dal momento Questa mattina era prevista una riunione del GOS allo Stadio di Rimini, Romeo Neri. Secondo le informazioni a disposizione di geronimo. news nessun rappresentante del club biancorosso è risultato essere presente.

Una riunione di vitale importanza per il Rimini è stata disertata dai responsabili del club romagnolo. Pertanto ora è tutto fermo. Anche il previsto allenamento congiunto con la formazione di Serie D, Tropical Coriano, è saltato. Il momento è più che delicato per il Rimini e la sfida di domenica sera al Romeo Neri contro la Ternana è, per evidenti motivi, a rischio.

La stagione del Rimini appare già compromessa mentre il Tribunale Nazionale Federale ha già emesso la sua prima sentenza di condanna. E siamo soltanto al 4 settembre. L’ultima istantanea che ci ha regalato il calcio italiano è da dimenticare.