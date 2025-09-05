Accordo saltato per colpa di Spalletti: l’ex CT torna in panchina

Accordo saltato per colpa di Spalletti: incassati due sì si attende ancora. La situazione. Ma l’ex ct pronto a tornare in panchina

Una scelta non è stata ancora fatta, nonostante il tempo stringa visto che il ritorno del campionato dopo la sosta per le nazionali è fissato per la prossima settimana. Ma almeno, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, una decisione è stata presa. E c’è un nome in cima alla lista.

Il post Mourinho, in casa Fenerbahce – lo Special One come sappiamo è stato esonerato dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League – sembra poter parlare italiano. La squadra costruita dalla società di Istanbul in fin dei conti è importante, dietro solamente a quella del Galatasaray, ma il calcio si sa, permette di sognare. E quei sogni potrebbe portarli a diventare realtà Luciano Spalletti.

Spalletti al posto di Mourinho: la situazione

Il giornalista Ekrem Konur ha scritto questo sul proprio profilo X: “Il Fenerbahçe dà priorità a Luciano Spalletti tra i candidati allenatori stranieri, per la sua carriera e la sua esperienza. D’altro canto, Edin Terzic e İsmail Kartal, con i quali è stato raggiunto un accordo, sono anch’essi opzioni importanti nella pianificazione della dirigenza per la scelta dell’allenatore”.

“Si prevede che l’allenatore italiano prenderà presto la sua decisione definitiva” si legge ancora. Quindi adesso la palla è in mano – o tra i piedi visto che parliamo di calcio – a Luciano Spalletti. Che ha un’offerta sul piatto e deve decidere solamente se tornare in corsa o meno. Se tornare ad allenare dopo la delusione azzurra all’Europeo e dopo un addio fragoroso per via della mancata partita vinta contro la Norvegia al debutto delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Non c’è molto tempo comunque per decidere, l’ex commissario tecnico deve per forza di cose sbrigarsi a dire sì o no visto il ritorno in campo imminente.