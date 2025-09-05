Affare fatto tra Juve e Roma: Tudor ci ha ripensato

Sembrava potesse concretizzarsi proprio sul finire del mercato un affare tra la Juventus e la Roma, con la trattativa bella che avviata. Tudor ha bloccato tutto

Il ripensamento del tecnico croato, dopo una buona preparazione estiva, ha costretto Massara e Gasperini a virare su un altro nome, andando a prendere un giocatore nello stesso ruolo con la stessa esperienza, ma con caratteristiche diverse. Per la seconda volta questo profilo ha sfiorato la Roma.

Le cose da fare nelle ultime ore di mercato erano molteplici sia in casa Roma che in casa Juventus. Il risultato finale è stato leggermente diverso, visto che i bianconeri hanno ottenuto più o meno quello che volevano in attacco, con lo sbarco a Torino di Zhegrova e di Openda, a completare un reparto già molto forte. Vlahovic alla fine è rimasto e con David e Yildiz, stiamo parlando di una delle prime linee più forti in Serie A (alla pari forse solo con l’Inter). Per quanto riguarda le uscite, Nico Gonzalez e Douglas Luiz alla fine hanno abbandonato la Vecchia Signora, creando quello spazio salariale necessario per i nuovi innesti.

Un altro profilo che avrebbe dovuto lasciare la Continassa era Kostic, uscito anche lo scorso anno in prestito per andare al Fenebahce di Mourinho. Il laterale serbo era sulla lista dei partenti di questa estate, ma alla fine è rimasto ed è stato inserito nella rosa definitiva di Tudor. Il motivo è molto semplice: ha lavorato alla grande in preparazione e ha convinto il tecnico a dargli una chance.

Kostic era vicino alla Roma: Tudor ha bloccato l’affare

Su Kostic, classe ’92, c’era stato l’interesse concreto di almeno tre squadre, ovvero Atalanta, Olympiakos e Benfica. A queste si era aggiunta anche la Roma, che seguiva il mancino serbo già ai tempi dell’Eintracht Francoforte, prima che lo ingaggiasse la Juventus.

Massara aveva bisogno negli ultimi giorni della finestra estiva di colmare il gap sulla fascia sinistra, vista la partenza di Salah-Eddine direzione Eindhoven. Tra i vari nomi circolati, quello di Kostic piaceva molto a Gasperini, che lo aveva inseguito invano anche ai tempi dell’Atalanta. Come riportato dal portale Transferfeed, però, Tudor ha deciso di togliere Kostic al mercato per utilizzarlo con la sua Juve. Alla fine la Roma ha virato su Tsimikas del Liverpool, prelevato in prestito per un anno.