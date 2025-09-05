Dall’Inter alla Roma: affare da 22 milioni e firma a gennaio

E’ passato qualche giorno dal termine del mercato. Si pensa alle trattative andate a buon fine e a quelle rimaste in sospeso che, però, si potrebbero chiudere prossimamente.

Il mercato estivo, conclusosi lo scorso 1°settembre, ha lasciato parecchi strascichi. Due grandi personaggi del nostro calcio, simbolo di due grandi squadre, non hanno rilasciato sorrisi quando le porte del mercato si sono chiuse.

Non è abituato alle critiche colui che viene, giustamente, definito il miglior dirigente italiano. Eppure il mercato del presidente ed amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, non ha soddisfatto tanti. Pesa come un macigno la non conclusione dell’affare Ademola Lookman con l’Atalanta.

Il dirigente varesino è troppo esperto per seguire la dietrologia di qualche tifoso nerazzurro arrabbiato poiché il club nerazzurro di Bergamo ha ceduto la scorsa estate Teun Koopmeiners alla Juventus e non ha seguito lo stesso percorso con l’Inter nella vicenda che ha riguardato l’attaccante nigeriano. Qualcosa non è andato come previsto e non è dipeso soltanto dagli orobici.

Nemmeno Gian Piero Gasperini aveva un volto sorridente allo scoccare delle ore 20.00, il momento in cui il Big Ben del mercato ha detto stop. L’attaccante esterno più volte richiesto non è arrivato. Chiusa una sessione, però, si pensa a quella che verrà. Esattamente ciò che stanno facendo la Roma e l’Inter.

Sorpasso Roma all’ultima curva, sbarca a Trigoria

Attaccante esterno cercasi. A Trigoria come alla Pinetina. Le ricerca è già partita ed è facile che veda le due società incrociarsi su un medesimo obiettivo.

A dire il vero su Leandro Trossard, classe 1994, attaccante dell’Arsenal e della nazionale belga, la Roma ed il direttore sportivo, Frederic Massara, vi sono da tempo. Già durante la sessione estiva appena terminata il club giallorosso ha provato a portarlo nella capitale. La conferma che la società giallorossa non ha mollato la presa sul belga arriva direttamente da forzaroma.info.

L’Arsenal ha allestito una rosa altamente competitiva e Leandro Trossard potrebbe vedere ridursi sensibilmente il suo minutaggio. Per tale motivo l’attaccante sta valutando opzioni alternative. Inoltre il classe 1994 ha il contratto con i Gunners che andrà in scadenza il prossimo giugno. Al momento non vi sono segnali che portino in direzione del rinnovo.

In caso di cessione anticipata il club londinese dovrà, però, abbassare le sue richieste economiche che, fino a qualche settimana fa, toccavano quota 30 milioni di euro. La Roma punta Leandro Trossard per gennaio ma la concorrenza non manca, Il Besiktas, è infatti disposto a mettere sul tavolo un’offerta da 20 milioni di euro. Con 22 milioni di euro può sbarcare nella capitale.

Anche l’Inter, alla ricerca di chi possa far dimenticare la delusione per il mancato arrivo di Ademola Lookman, ha adocchiato l’esterno dell’Arsenal. Siamo ancora a settembre ma il pensiero è già a gennaio.