Dall’Inter alla Roma: il nuovo attaccante è già fuori rosa

La Roma e l’Inter di nuovo coinvolte in una possibile operazione di mercato: questa volta non si tratta di Manu Kone ma di un giocatore che è già fuori rosa

Massara deve provare a individuare al più presto un nome spendibile per il mercato di gennaio, per fare in modo che le richieste di Gasperini non cadano nuovamente nel vuoto. Con l’Inter si può aprire una sfida per un profilo estremamente noto ma caduto in disgrazia.

Quando si è parlato di prendere un attaccante di piede destro, che potesse partire dal ruolo di esterno sinistro d’attacco, alle spalle della prima punta, Gasperini è stato categorico: Jadon Sancho. Massara ha provato a dirigere le proprie attenzioni su altri nomi, come il giovane George del Chelsea, assistito dagli stessi procuratori dell’ex Dortmund, oppure Benjamin Dominguez del Bologna, che sarebbe potuto arrivare proprio in extremis per poco più di 10 milioni di euro più bonus. Gasp lì voleva un nome “fatto e finito”, un profilo chiaro, di spessore, a cui consegnare la maglia da titolare nella speranza di essere trascinato in campo.

Il discorso è stato rinviato a gennaio, dove diverse squadre dovranno migliorare la propria rosa, mettendo a segno quei colpi che sono sfuggiti nell’ultima parte di agosto. Ad esempio l’Inter di Chivu, dopo aver fallito l’assalto a Lookman è ancora alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche e Marotta proverà ad esaudire il desiderio del tecnico fra qualche mese.

Sterling fuori rosa con il Chelsea: Roma e Inter ci pensano per gennaio

Di nomi accostati alle big di Serie A nell’ultima parte della finestra estiva ce ne sono stati molti, tra cui quello di Raheem Sterling, attualmente in forza al Chelsea. L’attaccante inglese, 31 anni, fino a qualche stagione fa sembrava essere un vero portento, anche meglio del Lookman attuale, con una velocità e una confidenza con il dribbling che facevano la differenza.

Nell’ultimo periodo la sua carriera ha avuto un netto calo. Lo scorso anno il Chelsea lo ha girato in prestito all’Arsenal, sperando di farlo rilanciare. In realtà in 28 partite disputate con la maglia dei Gunners è arrivato un solo gol e pochi spunti.

Al momento è finito fuori rosa con i Blues e viste le alte richieste di ingaggio, praticamente una decina di milioni di euro a stagione, non è semplice trovargli una sistemazione. Sterling non vuole andare in Arabia Saudita e preferirebbe restare in Europa, provando a giocarsi le carte in vista del Mondiale. Dopo il Napoli, nelle scorse settimane si era fatta sotto l’Inter, mentre la Roma potrebbe essere interessata per gennaio, magari con un’operazione in prestito. In mancanza di alternative può essere conveniente per entrambi.