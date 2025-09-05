Gasperini e le bocciature immediate: addio a gennaio

Gasperini li ha bocciati: alcune scelte sono già state fatte dentro la Roma. Nessuna squadra come i giallorossi dopo le prime due giornate

Nessuna come la Roma, almeno per ora. Con Gasperini che ha già scelto su chi puntare. Su chi fidarsi. Certo, sono passate solamente due giornate e adesso c’è anche la sosta come sappiamo, ma nelle prime due uscite ufficiali di questa stagione nessuna squadra ha utilizzato meno calciatori.

I soliti noti, insomma, per il club capitolino. Tra Bologna e Pisa, due vittorie per uno a zero, sono stati solamente 16 i calciatori – sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – che il nuovo allenatore ha mandato in campo. Le cose cambieranno sicuramente nelle prossime settimane, anche perché Baldanzi ad esempio, uno che non ha giocato, sembrava in uscita. E invece è rimasto e Gasp ha già detto di volerlo recuperare.

Le scelte di Gasperini: ecco chi non convince

Gli altri due che non sono stati schierati per scelta tecnica sono stati Ghilardi – Hermoso rende di più per ora ed è avanti nelle gerarchie – e Pisilli: tre uomini che erano a disposizione e che non sono scesi in campo nemmeno per un minuto.

Gli altri invece sono Bailey che si è rotto subito, Vasquez (che non è stato inserito nemmeno in lista Uefa) e Gollini – i due portieri – Pellegrini, tornato ieri in campo nell’amichevole di Trigoria, Ziolkowski e Tsimikas, gli ultimi due arrivati. Qualcosa succederà ovvio, anche perché inizieranno le coppe e quindi vuoi o non vuoi le rotazioni ci saranno, ma la sensazione è che Gasperini si affiderà sempre agli stessi o quasi nell’undici iniziale. Ci vorrà tempo senza dubbio per recuperare mentalmente soprattutto quei calciatori che dovevano salutare perché si era deciso così e che invece almeno fino a gennaio saranno ancora della Roma.

Ma Gasperini avrà bisogno di tutti nel corso di questi mesi, poi nella sessione invernale qualcuno potrebbe salutare e qualcuno potrebbe arrivare, lo sappiamo. Ma per il momento le scelte, almeno le prime, sembrano fatte. Vedremo poi come andrà a finire. E se queste gerarchie verranno ribaltate: tutto può succedere.