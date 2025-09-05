Lascia la Roma a mercato chiuso: accordo e firma bianconera

Calciomercato Roma, addio clamoroso e firma bianconera. Gasperini lo perde a mercato iniziato: sta arrivando l’ufficialità.

Neanche la chiusura ufficiale del calciomercato italiano è capace di arrestare le numerose voci e indiscrezioni relative alle operazioni e alle novità che, nel futuro più e meno vicino, attendono una pluralità di squadre della Serie A e non solo. I cambiamenti al termine di questa campagna acquisti estiva sono stati numerosi e hanno abbracciato una pluralità di aspetti, inerenti alle rose propriamente intese ma anche a panchine e organizzazioni societarie, con la Roma risultata tra le realtà distintasi per le maggiori modifiche rispetto al recente passato.

La presenza di Gian Piero Gasperini è facile testimonianza di questo discorso, con l’allenatore ex Atalanta arrivato nella Capitale per volontà di Ranieri e di una società che ha in lui individuato il volto nuovo per catalizzare un percorso di ripartenza dopo le difficoltà e gli scossoni vissuti dal mondo giallorosso dal post Mourinho in poi.

L’addio di Ghisolfi e l’arrivo di Massara ben si sono inseriti nel corso di cambiamenti fin qui vissuti dal club, con questi primi giorni di settembre che non stanno in alcun modo arrestando i discorsi esulanti dal solo calcio giocato.

Calciomercato Roma, dalla Turchia non hanno dubbi: accordo Rensch-Besiktas

Gasperini, dal proprio canto, aveva messo a tacere le tante voci che, a mercato concluso, avevano destato una certa curiosità nell’etere giallorosso, relative alla presunta delicata situazione di Massara dopo le difficoltà incontrate nelle scelte di mercato in questi mesi. A destare attenzione, però, è da qualche ora la situazione relativa ad un calciatore della Roma importante quanto indispensabile in una fase del genere.

Trattasi di Deyne Rensch, non titolarissimo della squadra, ma che in questi mesi ha saputo dimostrare un eclettismo e una qualità tutt’altro che sgradite a Gasperini. Perdere un giocatore in grado, all’occorrenza, di occupare anche uno slot tra i tre difensori, giocando altresì sulla fascia sinistra, non avrebbe senso, soprattutto se a mercato chiuso.

Ciononostante, però, rimbalzano ancora con insistenza le notizie dalla Turchia, relative ad un interesse da parte del Besiktas per il calciatore olandese. Nello specifico, le penne di Politikam.com riferiscono di un accordo trovato tra Rensch e il Besiktas, con un’ufficialità che potrebbe arrivare a breve. La trattativa coi bianconeri sarebbe alle fasi finali e in via di definizione, con Rensch pronto ad apportare le proprie qualità all squadra bianconera.