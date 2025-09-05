Pellegrini all’Inter a gennaio: lo scambio è stato approvato

Approvato lo scambio con l’Inter per Pellegrini: l’annuncio scuote il calciomercato anche all’indomani della sua chiusura.

Anche a mercato concluso il nome di Lorenzo Pellegrini continua a risultare uno di quelli in grado di suscitare le attenzioni principali all’interno del mondo Roma. Gli addetti ai lavori di Trigoria, come noto, si sono distinti nel corso dell’ultima estate per una campagna acquisti oculata e ben ponderata, iniziata con una certa velocità e dinamismo, ma pian piano inflessasi fino a raggiungere un plateau che nemmeno gli ultimi giorni di agosto sono riusciti a sbloccare.

La responsabilità, per sua stessa ammissione, è da ricercarsi anche nelle decisioni di Gian Piero Gasperini, che ha ufficialmente parlato della propria preferenza nel ponderare delle scelte conservative, evitando interventi economicamente importanti e non necessari sul piano tecnico. Uno dei fili rossi di questo trimestre, però, è stato rappresentato anche e soprattutto dalla posizione contrattuale di Pellegrini, soprattutto a partire dalla fase di spodestamento della fascia da capitano, avvenuta in modo implicito quanto chiaro durante le amichevoli estive.

“Gioca chi ha accumulato più minuti con la Roma”: questo, circa, il messaggio di Gasperini a ridisegnare le gerarchie di una fascia non più presente sul braccio del numero 7, rimasto a Trigoria dopo le notizie relative a possibili addii e destinato a rimanervi almeno fino al prossimo mese di gennaio.

Scambio Pellegrini-Frattesi, Paganin ha già deciso: “Più funzionale per Chivu”

Il contratto non sarà rinnovato, almeno stando alle parole dello stesso Gasperini prima dell’inizio della stagione, che hanno visto il tecnico esplicitare chiaramente la situazione dell’ex capitano, rispetto al quale la Roma avrebbe da tempo preso una decisione circa il mancato prolungamento del rapporto professionale.

Quest’ultimo si esaurirà a giugno 2026 ma, fino ad allora, va capita l’evoluzione di uno scenario tutt’altro che semplice. Il calciomercato invernale resta l’ultimo baluardo di speranza per evitare di perderlo a costo zero, anche e soprattutto all’indomani delle voci circa il rifiuto arrivato di recente alle ricche offerte provenienti dalla Turchia. Intanto, proprio sulla situazione Pellegrini, ha parlato Antonio Paganin a Maracanà, coinvolgendo uno dei club maggiormente accostato al giocatore nel corso del recente passato.

Dopo le voci e i retroscena su Napoli e Milan, infatti, grazie alle parole di Paganin rispunta anche il nome dell’Inter nella lista di possibili soluzioni per il futuro di Lorenzo. Ad essere coinvolto nel discorso dell’ex calciatore è anche Davide Frattesi, tutt’altro che nuovo ad accostamenti al mondo giallorosso.

“Pellegrini si può recuperare: lo scambiamo con Frattesi. Il problema è anche contrattuale, immagino abbiano provato a trovare una soluzione a fine mercato. Personalmente mi piace, con il modo di giocare di Chivu, lo vedrei più adatto rispetto a Frattesi”.