Accordo bianconero e addio Roma: l’Inter l’ha già salutato

Emergono novità in merito ad uno dei colpi più chiacchierati delle ultime ore tra i corridoi di Trigoria. Ecco le ultime

Due partite, sei punti e una proposta calcistica da subito riconoscibile… insomma: la nuova Roma di Gian Piero Gasperini parrebbe funzionare. Vi sono tuttavia alcuni scettici che continuano a manifestare innumerevoli perplessità relative al mercato compiuto dai giallorossi e, soprattutto, alla compatibilità dell’organico con le velleità del tecnico torinese.

La soddisfazione per le due vittorie conquistate è infatti comprensibile, ma bisogna considerare il livello degli avversari incontrati (Pisa e Bologna) e le inevitabili problematiche che affiorano con il passare delle giornate.

L’approccio tattico di Gasperini, infatti, è notoriamente uno dei più corrosivi per le condizioni dei calciatori, il che presuppone una rosa lunga, che risulti completamente in sintonia con le richieste tecnico-tattiche dell’ex Dea. In tal senso basti pensare allo scorso anno, in cui Gasperini aveva semplicemente l’imbarazzo della scelta per quanto riguardava la fase offensiva, con riserve del calibro di Daniel Maldini, Brescianini e Samardzic.

Ecco, in questo momento alla Roma manca questa sconfinata disponibilità, dato che, nel caso in cui El Shaarawy non dovesse giocare, al suo posto dovrebbe mettersi uno tra El Aynaoui e Paulo Dybala, entrambi, seppur funzionali, evidentemente forzati. Nelle ultime ore sono emerse novità su uno degli obiettivi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, la cui versatilità rappresenterebbe una risorsa preziosa per il Gasp.

Calciomercato Roma, Trossard ad un passo dal Besiktas

Il profilo in questione risponde al nome di Leandro Trossard, il cui contratto con l’Arsenal è in scadenza a giugno 2026 e per il quale i Gunners stanno tendando in tutti i modi di trovare una sistemazione entro la chiusura di tutti i mercati.

Il mercato dei principali campionati europei è chiuso, il che impedirà alla Roma di mettere le mani sul talento belga nel breve termine, tuttavia, come riportato da sporx, il Besiktas – forte della chiusura del mercato turco fissata al 12 settembre – ha presentato un’offerta ufficiale ai londinesi.

Per i Gunners si tratta di una ghiotta occasione per capitalizzare un cartellino e, considerando che il calciatore avrebbe manifestato ai vertici dell’Arsenal la propria volontà di unirsi ai bianconeri, pare che non vi siano concreti impedimenti per la chiusura dell’affare.

Si tratta di un calciatore dalla spiccata versatilità, in grado di ricoprire entrambe le fasce (con un’ovvia predilezione per quella sinistra, essendo naturalmente un piede destro) e persino di fungere da falso nueve in caso di necessità. Insomma… proprio ciò che occorreva a Gasperini (e non solo, dato che anche l’Inter di Chivu e Marotta avevano manifestato particolare interesse nei suoi confronti).