Addio Inter e caos Roma: arriva al posto di Pellegrini

La sessione estiva del calciomercato si è conclusa per le società nostrane, ma nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti di rilievo, in grado di smuovere la Serie A.

Nonostante il calciomercato nostrano si sia concluso oramai da svariati giorni, la sensazione è che alcune big siano tutt’altro che complete e, dunque, che la sessione estiva non abbia sortito gli effetti sperati per alcuni club.

Difatti, secondo molti tifosi, la Roma è indubbiamente una delle esponenti più insoddisfatte della parte sinistra della classifica, dato che il binomio Massara-Gasperini aveva fatto intendere la possibilità di iniziare la stagione con una rosa completa e perfettamente in linea con quanto desiderato dall’ex tecnico della Dea.

Ora, nonostante i giallorossi abbiano conquistato sei punti nelle prime due apparizioni in campionato, osservando l’organico giallorosso la sensazione dominante è quella di incompiutezza… Basti pensare che il tecnico torinese è stato costretto a schierare Paulo Dybala a sinistra, il che, al netto delle dichiarazioni dello stesso Gasp a fine partita (“per me Paulo può giocare ovunque), è platealmente una forzatura costretta dall’assenza di alternative reali.

Intanto prosegue ricca di novità la telenovela relativa a Lorenzo Pellegrini, il cui destino ancora avvolto da una fitte nube di incertezza.

Zielinski al posto di Pellegrini: le ultime

Negli ultimi mesi se ne sono sentite davvero di ogni, a partire dalle possibili destinazioni fuori dalla Serie A, fino agli ipotetici trasferimenti alla Juve, all’Inter, al Milan ecc… Per ora, tuttavia, Pellegrini è ancora un calciatore dell’AS Roma e, nonostante Gasperini gli abbia sottratto la fascia da capitano, la sensazione è che il centrocampista romano abbia intenzione di proseguire la controversa storia d’amore con i giallorossi.

Un paio di giorni fa il suo nome era comparso nella lista dei desideri del Trabzonspor, che aveva fornito alla Roma la possibilità di salutare il numero 7 con la garanzia di trarne un profitto a fine stagione.

Le volontà del classe 1996, tuttavia, hanno impedito la chiusura dell’operazione e, ora, secondo quanto riporta da Politikam.com, pare che i turchi abbiano virato sul profilo di Piotr Zieliński. Secondo al fonte appena citata, infatti, pare che i turchi siano entrati in contatto con il calciatore, il quale avrebbe manifestato curiosità nei confronti del progetto.

Nel caso in cui si dovesse chiudere il colpo, gli azzurro-viola si assicurerebbero un profilo di alto livello, in grado di elevare concretamente il tasso qualitativo dell’organico turco.