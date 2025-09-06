Lascia subito l’Inter: incontro col nuovo club e addio choc

Incontro col nuovo club e addio choc: lascia subito l’Inter: Chivu nei guai, il big ha preso una decisione clamorosa.

Tra le realtà in grado di catalizzare le maggiori attenzioni nel corso del recente passato c’è stata sicuramente l’Inter. La squadra nerazzurra, nel corso dell’ultima stagione, aveva raccolto la disillusione rabbiosa dei tifosi per la chiosa stagionale contraddistinta da una bacheca vuota e da un campionato, a detta di molti, consegnato nelle mani del Napoli di Conte. Tanti, forse troppi, i passi falsi della rosa allora allenata da Inzaghi nel corso di un cammino che ha toccato il suo punto più basso proprio nell’impegno finale del campionato, quello di Champions League con il PSG presso la Fußball Arena di Monaco.

La data del 31 maggio 2025 non potrà che essere ricordata a lungo dai tifosi nerazzurri e non solo, alla luce di una disfatta importante quanto evidente e inattesa in termini di rotondità. Dietro quel 5-0, come noto, si è celata però anche la matrice di un percorso che ha portato gli addetti ai lavori di Appiano Gentile a porre nuove basi per ripartire e dare inizio ad una nuova realtà progettuale.

Il primo mattone, quello più importante, è stato rappresentato dall’arrivo di Chivu sulla panchina, al termine di una serie di nomi ed intrecci che, in quella fase, aveva coinvolto anche altre squadre di Serie A. Il passaggio dal Parma alla nobile panchina nerazzurra non è stato dei più semplici per l’ex difensore della Roma, distintosi per mesi felici in terra emiliana e altresì in grado di far intravedere aspetti e margini interessanti anche nel corso del Mondiale per Club in terra statunitense.

Calhanoglu lascia subito l’Inter, bomba clamorosa dalla Turchia: si chiude per meno di 15 milioni

A contornare l’attesa e l’entusiasmo per un percorso nuovo e fresco, però, sono state anche alcune delusioni di calciomercato non proprio snobbabili.

Tra queste, ovviamente, si segnala la questione Lookman, che aveva infiammato le attenzioni principali nelle vicine città di Milano e Bergamo per la possibilità di vedere l’ex Leicester implementare l’attacco costituito da Lautaro, Thuram e Bonny. Così non è stato, con la delusione di questa fase altresì implementata dalla sconfitta interna e inattesa con l’Udinese.

A fare rumore, però, è adesso soprattutto la notizia proveniente dalla Turchia e relativa ad Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco, infatti, è ormai da qualche tempo lungi dalla centralità e importanza trovata durante l’anno dello scudetto e, più in generale, nel suo prime vissuto con Inzaghi. Nello specifico, sull’ex Milan si sono espresse le penne del Fanatik, che parlano di un Galatasaray fortemente presente sul giocatore.

I giallorossi balcanici, infatti, stanno continuando le trattative con l’Inter per assicurarsi le sue prestazioni: la campagna acquisti turca chiude il 12 settembre e, fino a quella data, si cercherà di trovare una soluzione per portare Calhanoglu in quel di Istanbul. Il Galatasaray, dal proprio canto, ha dalla propria parte la volontà del giocatore di trasferirsi: una volontà testimoniata da alcuni suoi recenti incontri e interventi diretti volti ad ammorbidire l’iniziale richiesta di 20 milioni maturata da Marotta e adepti.

Il suo anelito, unitamente alla possibilità di accettare un abbassamento dello stipendio, infatti, portano le penne turche a parlare di un’operazione che potrebbe chiudersi per meno di 15 milioni di euro.