Napoli e Roma, l’anticipo è decisivo: accordo già firmato

Calciomercato Roma, anticipo decisivo e accordo già firmato per giocare nella Capitale: cambia clamorosamente il suo futuro.

Come spesso evidenziato e come ben ricordano i tanti eventi verificatisi nel passato più o meno recente, non è mai troppo tardi o presto per parlare di calciomercato. Motivo per cui, dunque, anche una settimana dopo la chiusura ufficiale della campagna acquisti, sono tante le squadre che risultano ancora in movimento per studiare e ponderare modifiche da apportare nel corso dei prossimi mesi e di un mercato invernale meno lontano di quanto possa sembrare.

Certo, la palla decisiva spetta ora al calcio giocato, con il terreno di gioco che diventa teatro e catalizzatore principale delle attenzioni mediatiche, dei tifosi e degli addetti ai lavori. Al termine di un’estate entusiasmante quanto complicata, infatti, le squadre sono ormai alle prese con le questioni unicamente sportive, dalle quali passeranno le evoluzioni successive anche in termini finanziari, di margine economico e di possibilità di intervento per migliorarsi ulteriormente.

Il tutto, però, senza perdere mai di vista le occasioni di mercato, sempre vivide e da monitorare con attenzione nella loro continua evoluzione, provando a giocare di anticipo e avvantaggiarsi rispetto a possibili altre contendenti.

Calciomercato Roma, Trossard resta all’Arsenal: niente Napoli, Inter o Besiktas

Da questo punto di vista, la Roma non può in alcun modo esimersi da discorsi e valutazioni relative alle mosse che la attendono prossimamente, destinate altresì a intrecciarsi con altre nobili realtà del nostro campionato. Più nello specifico, in quel di Trigoria si è assistito ad un vero e proprio tormentone, riguardante l’esigenza di mettere nelle mani di Gasperini un valido e qualitativo esterno sinistro.

La lista di nomi è stata a dir poco corposa, con la pole position vantata fino alla fine da Jadon Sancho, prima del suo inatteso approdo all’Aston Villa. Per questo reparto, con la ponderazione e l’attenzione sempre rispettate da Massara e Gasperini, si potranno fare valutazioni a gennaio, anche in seguito alle risposte attese da giocatori come Bailey o il possibile recupero tecnico di Pellegrini.

Intanto, un profilo spendibile e accostato anche a club come Inter o Napoli pare essere finito al centro di una decisione professionale chiara e dai risvolti immediati anche in casa giallorossa. Ci riferiamo a Leandro Trossard, che al termine della ricca campagna acquisti dell’Arsenal ha perso ulteriore terreno all’interno delle gerarchie Gunners.

Ciò suggeriva, dunque, una possibile soluzione lontano da Londra per ritrovare una centralità ormai perduta, con interessi giunti dalla stessa Roma, oltre che dal Besiktas. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, però, l’Arsenal non è in alcun modo intenzionato a cedere Trossard, al netto delle recenti voci relative proprio al club turco. Lo scenario di una firma col Besiktas resta non concretizzabile, anche alla luce dell’accordo da poco sottoscritto dal giocatore con il proprio club, sottintendente una volontà ben precisa di continuare a puntare su di lui.