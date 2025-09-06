Roma davanti a Juve e Inter, UFFICIALE: la mossa che stravolge tutto

Calciomercato Roma, i giallorossi guardano al futuro e sono primi in Serie A in questa speciale classifica.

La Roma è già nel futuro. Sì, proprio così. Merito del mercato e delle scelte societarie. E il progetto voluto insieme a Gasperini potrebbe essere quello giusto. Bisogna dare, comunque, in tutto e per tutto, il tempo che serve all’allenatore perché i momenti critici nel corso della stagione arriveranno. Per tutte, ovvio. Ed è fisiologico.

La Roma del futuro, quindi, dicevamo. Che strizza sì l’occhio al presente con dei giocatori importanti e che hanno superato una certa età, ma che guarda lontano. Infatti, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, mette in evidenza quella che è l’età media della rosa giallorossa. La più giovane tra le big.

Calciomercato Roma, giallorossi più giovani tra le big

Nessuno come la squadra di Gasperini: un’età media di 25 anni e sette mesi, contro i 28 e un mese della scorsa stagione. Tutte dietro ai giallorossi: Napoli (27 e 9), Inter (28 e 4), Milan (26 e 3), Juventus (26 e 6), Bologna (26 e 7), Atalanta (26 e 8) e Lazio (27 e 9) sono più “vecchie”. E questo abbassamento è ovviamente relativo al mercato che il club ha impostato nel corso dell’estate che ci siamo ormai messi alle spalle.

Perché è partita gente come Hummels, Paredes e Shomurodov (tra i 30 e i 36) e sono arrivati ragazzi con Wesley, Ghilardi, Ziolkowski, Ferguson, El Aynaoui. Ma non solo, nel giro della prima squadra nel corso dell’anno si alterneranno anche i giovani Romano che di anni ne ha 19, più Arena e Paratici, entrambi sedicenni che hanno immediatamente messo in evidenza nelle amichevoli giocate fino ad oggi le loro qualità lì davanti. Giovanissimi questi di prospettiva ma con un innato senso del gol che gli ha permesso di entrare nei tabellini delle partitelle che si sono giocate a Trigoria nel corso di questi mesi.

Ecco perché anche per quanto riguarda l’esterno Massara aveva deciso di puntare su George del Chelsea, un altro ragazzino ma con una buona esperienza. La Roma, insomma, guarda al futuro.