Vlahovic firma gratis: “Ha sempre voluto questo”

Vlahovic firma gratis: l’attaccante serbo della Juventus andrà via a parametro zero. Ecco la verità sul Milan dopo l’estate

Sembrava ad un passo dall’addio in estate Dusan Vlahovic. Soprattutto perché la Juve ha spinto per mandarlo via visto il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Ma niente offerte importanti e niente saluti. Rimarrà per tutta la stagione in bianconero.

O potrebbe andare via a gennaio, non lo sappiamo ancora. Di certo il Milan ci ha provato timidamente e come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore adesso ci sarebbe anche l’Inter di Marotta – il re dei colpi così, senza spendere un euro – sulle tracce del calciatore. I nerazzurri avrebbero già contattato l’entourage di Dusan prendendosi il sì.

Vlahovic a zero, la verità sul Milan

Ma come detto ci sarebbe stato il Milan nel corso dell’estate che lo avrebbe voluto prendere, soprattutto per via di Massimiliano Allegri che voleva in rosa un attaccante con delle caratteristiche come quelle del serbo. Si pensava oggettivamente che l’operazione potesse andare in porto, invece, secondo Carlo Pellegatti, le cose sono andate totalmente in maniera diversa.

Parlando della rosa del Milan, intanto, ha detto questo: “Alcuni dicono che i 19 giocatori di movimento sono troppo pochi; il tempo lo dirà. Forse potrebbero bastare per il campionato. Vi riempiono la testa di Vlahovic da settimane. Non è mai stato in cima alla lista del Milan. Vlahovic ha sempre voluto che il suo contratto con la Juventus scadesse“.