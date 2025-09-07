Chiesa alla Roma, voltafaccia ufficiale e Napoli cancellato

Calciomercato Roma, il voltafaccia ufficiale cancella in Napoli e ribalta tutto sul fronte Chiesa: è arrivata la decisione.

Non è la prima volta che il nome di Federico Chiesa attira grandi attenzioni tra le fila dei tifosi e degli addetti ai lavori, alla luce di una posizione ormai delicata in quel di Liverpool e che lo rende da più di un anno una vera e propria occasione-suggestione di calciomercato. Al termine di un’esperienza alla Juventus che lo ha visto, soprattutto a causa dell’infortunio al crociato, perdere sempre di più l’importanza e la centralità di un tempo, il figlio d’arte ha cercato di rimettersi in gioco partendo dalla Premier League, sottoscrivendo un contratto con il Liverpool e in questo modo trovando una felice via di uscita anche con i bianconeri.

Nessun addio a costo zero, né tantomeno la permanenza in Serie A che avrebbe significato rinforzare una potenziale diretta concorrente della stessa Juventus. La soluzione Reds, insomma, pare davvero essere stata una felice via di uscita per tutti, anche se l’evoluzione dell’ultimo anno non sembra sorridere del tutto al giocatore. L’esperienza in quel di Liverpool, infatti, è stata fin qui contraddistinta da molte più delusioni e difficoltà che dal rispetto delle inizialmente elevate aspettative che lo avevano condotto oltremanica.

Chiesa alla Roma, arriva il retroscena di Fabrizio Romano: il Liverpool ha cambiato idea

Lo ricordano bene anche gli eventi verificatisi nel corso di questa estate, quando Chiesa è terminato nuovamente al centro di attenzioni e suggestioni coinvolgenti anche potenziali ritorni tra le fila della Serie A. La marginalità assunta all’interno del progetto Slot figurava come apparente, prima che lo stesso giocatore, pian piano, sia riuscito a ritagliarsi qualche margine di spazio ulteriore.

Al goal all’esordio in Premier League ad agosto pareva poter ridefinire le gerarchie e rilanciare il morale dello stesso giocatore, anche e soprattutto in seguito ad alcune decisioni dello stesso Slot, che pareva averlo voluto sfruttare anche da punta centrale, all’occorrenza. L’arrivo di Isak non ha sicuramente aiutato da questo punto di vista, con Chiesa finito nuovamente ai margini del progetto in queste settimane. Lo ricordano bene non solo le scelte di formazione, ma anche l’esclusione ufficiale dalla lista Champions, segnale autentico di un’ormai confermata mancata considerazione da parte dell’allenatore nei suoi riguardi.

A poco tempo dalla chiusura del calciomercato, la situazione Chiesa fa discutere e genera attenzione, soprattutto per le avances che, come riporta Fabrizio Romano, Chiesa aveva ricevuto dal nostro campionato. Nello specifico, c’era stato l’approccio del Napoli a inizio estate, seguito da quello della Roma. Il club giallorosso è stato tra quelli mossosi con concretezza sul giocatore, salvo imbattersi nella chiusura del Liverpool rispetto alla possibilità di separarsi da Chiesa.