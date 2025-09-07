Cristiano Ronaldo e Leao insieme: bomba da 100 milioni

Il futuro di Rafael Leao all’interno dello spogliatoio del Milan è senza dubbio alcuno uno dei temi più caldi dell’estate.

Se da una parte è vero che la sessione del calciomercato estivo nostrano si sia conclusa – molte frange delle tifoserie più blasonate hanno manifestato un certo malcontento per le scelte compiute dai vertici delle proprie squadre del cuore -, vi sono da considerare anche quelle realtà in cui il mercato è ancora aperto e, dunque, è ancora possibile prelevare profili da quei campionati in cui, al contrario, non vi è più la possibilità di compiere operazioni in entrata.

Numerosi tifosi di big nostrane, infatti, stanno osservando con particolare attenzione quali elementi delle proprie rose siano a rischio cessione, dato che, ancora per una manciata di giorni, sarà possibile per alcune società dotate di un considerevole potere di acquisto andare a sottrarre cartellini alle società italiane. Tra le star più chiacchierate in tal senso vi è senza dubbio alcuno Rafael Leao, la cui permanenza in terra rossonera è stata più volte messa in discussione nel corso delle ultime settimane.

La freccia portoghese, infatti, è senza dubbio alcuno uno dei nomi più intriganti per le società estere, che lo hanno più volte piazzato in cima alle proprie liste dei desideri. Le ultime stagioni con il Milan hanno riservato al talento classe 1999 luci e ombre, con la costante sensazione che in altri contesti egli avrebbe potuto rendere di più.

In tal senso basti pensare alle apparizioni europee del Milan, durante cui Leao ha spesso manifestato una particolare compatibilità con i ritmi e le routine tattiche della Champions League. Nelle ultime ore sono emerse novità in grado di dissipare in parte le nubi che attualmente avvolgono il suo futuro prossimo.

L’Al Nassr di nuovo su Leao: pronti 100 milioni

Alcuni lo hanno trattato come un gigantesco bluff gonfiato dai media, altri, al contrario, lo hanno messo accanto a elementi del calibro di Kylian Mbappe… Una cosa, tuttavia, a prescindere dai gusti e dalle disamine compiute dai singoli, appare evidente: Leao piace a svariate dirigenze sparse in giro per il mondo e, a due giornate dall’inizio del campionato, il Milan potrebbe ritrovarsi a dover valutare offerte difficili da rifiutare

Lo stesso calciatore, negli scorsi mesi, parrebbe aver manifestato a più riprese la curiosità di confrontarsi con realtà diverse da quella milanese prima di entrare in quella fase discendente della carriera.

Oltre alla questione squisitamente sportiva, tuttavia, potrebbe emergere anche quella più meramente economica, dato che, nelle scorse ore, sono riemerse delle rumorose voci in merito all’interesse covato dall’Al Nassr nei confronti della stella rossonera.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, pare infatti che, dopo aver accolto Joao Felix, gli arabi vorrebbero acquisire anche il cartellino dell’ala attualmente a disposizione di Max Allegri. Facendo ciò i sauditi si ritroverebbero con tre stelle portoghesi splendidamente complementari sul piano tecnico-tattico, dato che Joao Felix avrebbe il compito di rifinire tra le linee, Leao di strappare la difesa avversaria e Ronaldo, ovviamente, quello di concludere senza pietà. Un colpo che permetterebbe al Milan di rinvigorire di ben 100 milioni di euro le proprie casse e a Leao di assicurarsi uno stipendio faraonico.