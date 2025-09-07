Dall’Inter alla Roma, sì alla cessione lampo: Massara ci ha messo la firma

Incrocio bollente tra nerazzurri e giallorossi: questa volta Manu Koné non è al centro dei discorsi

Dopo gli ultimi vorticosi giorni di mercato, la palla passa ora al campo, insindacabile giudice supremo. Tuttavia, è praticamente impossibile frenare il tam tam mediatico riguardante quei colpi all’orizzonte che, se ultimati, potrebbero offrire nuove soluzioni a quegli allenatori che invocano rinforzi.

Ne sa qualcosa Gian Piero Gasperini che, a bocce ferme, rimarcando l’unità di intenti con tutta l’area tecnica, ha precisato come avesse chiesto almeno un altro innesto in zona offensiva. Un jolly che l’ex allenatore dell’Atalanta aveva individuato in Jadon Sancho che, per una serie di motivazioni è poi finito in prestito all’Aston Villa.

Chiaramente l’esterno inglese non è stato l’unico profilo accostato alla Roma che, dal canto suo, sta valutando sotto traccia nuovi tipi di soluzioni che accontentino il suo allenatore. A distanza di mesi, scenari a sorpresa potrebbero regalare spiragli per certi aspetti sorprendenti e tutt’altro che utopistici. Quanto sta succedendo in casa Real Madrid ne è una testimonianza tangibile.

Calciomercato Roma e Inter, ha aperto la cessione: così Massara lo riporta in Serie A

Secondo quanto riferito da fichajes.net, tutt’altro che felice per lo scarso minutaggio a lui ritagliato da Xabi Alonso in questo inizio di stagione, Brahim Diaz e il suo entourage avrebbero cominciato a guardarsi intorno. Difficile dire se e lungo quali binari si possano creare i presupposti per una sua partenza in tempi relativamente brevi.

A differenza di quanto successo in estate, però, la sensazione è che lo spagnolo non sia più considerato incedibile e che lo stesso ex tuttocampista del Milan possa prendere in seria considerazione l’idea di ritornare in Serie A. Del resto, la mossa del Real Madrid di puntare con forza su Franco Mastantuono ha ridotto ancor di più il minutaggio di un calciatore che Massara conosce molto bene.

Fu proprio l’attuale ds della Roma – infatti – uno dei garanti principali dell’operazione che il Milan riuscì a chiudere con il Real Madrid. Il fatto che l’attuale rosa a disposizione di Gasperini necessiti proprio di un innesto dall’imprevedibilità di Brahim Diaz alimenta un’associazione di idee in chiave giallorossa. Un profilo come quello del classe ’99 – in realtà – potrebbe far gola anche all’Inter.

Dopo aver visto svanire l’ipotesi Lookman, i nerazzurri hanno virato su Diouf, rinforzando il centrocampo ma non riuscendo a regalare a Chivu un apriscatole delle difese avversarie, bravo nell’uno contro uno e in grado di far saltare il banco con i suoi guizzi. Che l’Inter e la Roma possano seriamente prendere in considerazione l’ipotesi Brahim Diaz? Al momento solo una tentazione, ma in futuro…