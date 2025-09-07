Irrompe Guardiola e la Juve gli dice addio: pre-contratto top secret

La trattativa legata al suo acquisto sta sollevando un vero e proprio polverone mediatico: i bianconeri sono ormai accerchiati

Dopo aver chiuso in bellezza la propria sessione estiva di calciomercato con gli acquisti di Zhegrova ed Openda, la Juventus sta continuando a valutare il da farsi. Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della campagna invernale, i bianconeri stanno imbastendo le prime trame per non farsi trovare impreparati.

Come rivelato da Comolli a margine dei sorteggi di Champions League, la situazione finanziaria del club impone scelte oculate. Anche per questo il mercato dei calciatori legati ai rispettivi club da contratti in scadenza nel 2026 potrebbe rivelarsi ricco di potenziali occasioni per la ‘Vecchia Signora’.

Situazione che il club piemontese conosce molto bene non solo per la sua storia recente, ma anche per ciò che sta accadendo sul fronte legato a Dusan Vlahovic, nel mirino di Milan e Inter. In entrata, invece, un profilo che stuzzica e non poco l’area tecnica della Juventus milita attualmente in Premier League e ha dato vita ad uno dei casi più esplosivi della scorsa sessione estiva.

Calciomercato Juventus, il City fa saltare il banco: Comolli avvisato

Ci stiamo riferendo a Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace ad un passo dal vestire la maglia del Liverpool prima che l’improvviso dietrofront degli Eagles facesse saltare l’affare ad un passo dalla firma. I Reds intendono chiudere i giochi e hanno già programmato un nuovo blitz nei prossimi mesi; tuttavia, la concorrenza è più accesa che mai con i Campioni d’Inghilterra uscenti che saranno chiamati a duellare con altri top club.

Nei giorni scorsi era trapelata l’indiscrezione secondo la quale Barcellona, Juventus e Bayern Monaco avessero allacciato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Stando a quanto riferito da CaughtOffside, alle compagini sopra menzionate andrebbero aggiunte anche il Chelsea e il Manchester City, alla ricerca di un difensore di spessore con cui rinforzare i rispettivi reparti arretrati. Molto difficile, però, che il Crystal Palace decida di privarsi di un suo punto di riferimento nel mercato invernale.

Anche per questo il dossier Guéhi è più intrigante che mai. Il difensore ivoriano ma naturalizzato inglese è infatti legato alla squadra allenata da Glasner da un contratto in scadenza nel 2026. Dettaglio che gli consentirebbe – in assenza di un accordo per il rinnovo con gli Eagles – di firmare il pre-contratto con il nuovo club da febbraio in poi, cioè dopo la chiusura della sessione invernale di mercato. Il rebus resta assolutamente complicata e piuttosto difficile da decifrare.