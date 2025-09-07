Nuovo allenatore prima della Roma: ha già preso il volo

La sessione estiva del calciomercato nostrano si è conclusa, ma novità e possibili colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

La stagione 2025/26 è iniziata soltanto da una manciata di giorni e, in seguito ad una delle estati più movimentate del recente passato – basti pensare al frenetico valzer di allenatori che ha indubbiamente scosso i già precari equilibri conquistati nella scorsa stagione -, queste prime giornate sono indubbiamente tra le più delicate che si possano immaginare.

Pochissimi, infatti, in questo momento possono godere della garanzia di rimanere saldi sulla propria panchina, come ampiamente dimostrato da quanto avvenuto lo scorso anno da Daniele De Rossi, sulle cui velleità tecnico-tattiche i vertici giallorossi avevano costruito un intero mercato, per poi metterlo alla porta dopo appena quattro giornate.

Persino Gasperini, forte di un curriculum a dir poco convincente, difficilmente può restare sereno di fronte ad una possibile crisi che, come noto, difficilmente viene digerita da una piazza in cui il tecnico torinese deve ancora conquistare una dimensione emotiva.

Nessuno, ad esclusione di certezze inamovibili come Antonio Conte sulla panchina partenopea, è davvero al sicuro e, nelle scorse ore, sono emerse novità di rilievo su un colpo di scena in grado di smuovere il panorama calcistico europeo.

Sulla panchina dei Rangers dopo l’esonero dei Friedkin: le ultime

Il tecnico attualmente sotto processo risponde al nome di Russell Martin, su cui i vertici del Rangers Football Club sembrerebbero non contare più.

Difatti, secondo quanto riportato da footballinsider247, pare che all’interno della società scozzese si aspettino che il tecnico scozzese abbandoni la panchina entro settembre, il che costringerebbe alla ricerca di un sostituto.

Nelle ultime ore, consci delle scosse di terremoto che stanno colpendo la panchina scozzese, i bookmakers hanno iniziato a ipotizzare i possibili successori di Martin, tra i quali spicca senza dubbio il nome di Sean Dyche (a quota 4.00).

Il tecnico inglese è stato esonerato nel corso della scorsa stagione dall’Everton dei Friedkin e, da allora, attende di trovare una nuova sistemazione. Una cosa comunque parebbe certa: prima del momento in cui la Roma di Gasp affronterà i Rangers in Europa League (match programmato per il 6 novembre), gli scozzesi avranno cambiato mister in panchina.