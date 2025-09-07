Rilancio a sorpresa e nuovo club: Chiesa ha chiuso in un lampo

Chiesa ha già chiuso l’operazione: rilancio clamoroso e nuovo club per lasciare il Liverpool. Ecco le ultime di calciomercato.

Di Federico Chiesa si parla ormai da più di un anno a questa parte, alla luce di un nome rimasto sempre altisonante e in grado di attirare nobili attenzioni per questioni di campo e non solo. Sono ormai trascorsi quattro anni dall’Europeo vinto con la Nazionale da protagonista e trascinatore, quando il futuro sembrava essere unicamente dalla sua parte e la stessa Juventus ne gustava e ammirava le prestazioni sotto la gestione Mancini in maglia Azzurra.

La sua parabola in quel di Torino, parallelamente, procedeva spedita, con una centralità sempre avuta durante anche i momenti più delicati con Pirlo e una coesistenza in attacco mai oscurata dalla presenza di chi, come Cristiano Ronaldo, sia un leader e un catalizzatore di attenzioni per eccellenza. Poi, come si ricorderà, arriva il turning point della sua carriera fino a questo momento, quell’infortunio al crociato rimediato allo Stadio Olimpico, proprio contro la Roma, che lo costringerà un anno lontano dal terreno di gioco e ad adeguarsi successivamente a livelli ben più bassi rispetto a quelli ai quali aveva abituato la platea di Firenze prima e Torino dopo.

Ciononostante, Chiesa ha sempre mantenuto con sé la nomea di figlio d’arte squisitamente coerente con le qualità e il talento del padre Enrico, con una carriera che resta ancora dalla sua parte, nonostante le difficoltà reiterate fin qui vissute. La fase di downgrade naturalmente vissuta dopo l’infortunio lo ha portato a perdere anche la centralità un tempo indiscussa tra le fila della Juventus, con una situazione contrattuale complicatasi sempre di più e il cui epilogo è ormai noto a tutti.

Chiesa al Besiktas, dalla Turchia: non è mai arrivata l’apertura del giocatore

La scorsa estate, non senza difficoltà, le strade tra Chiesa e la Vecchia Signora si sono divide, a dodici mesi di distanza dalla scadenza contrattuale e con un felice compromesso rappresentato dalla capacità degli addetti ai lavori bianconeri di portarlo al Liverpool. Nessuna perdita a costo zero e contestuale possibilità di vederlo militare lontano dal campionato italiano. Quanto accaduto in Premier, però, è cosa ulteriormente nota, con Chiesa scontratosi con palesi difficoltà di ambientamento e legate a dinamiche di spogliatoio che, anche dopo l’illusione di questa estate, continuano a renderlo un profilo ai margini delle gerarchie principali di Slot.

Questo aveva giustificato gli interessi rinati da parte della Serie A, dove un giocatore con le sue caratteristiche continuerebbe a tornare utile a realtà come Roma, Napoli, Inter o Milan. Se n’era parlato, proprio come nell’estate del 2024, ma senza mai vedere nessuna big italiana fare il grande passo per riportarlo casa.

In questo contento, dunque, le ultime notizie hanno riferito di importanti interessi da parte del Besiktas, alla ricerca di un elemento proprio con le sue qualità e in piena fase di lavoro in questi giorni finali del calciomercato turco, la cui data di chiusura è fissata al 12 settembre.

Chiesa, insomma, potrebbe tenere in considerazione un approdo presso la Super Lig, ma le notizie provenienti dal mondo balcanico non sembrano sorridere troppo al Besiktas. Al netto del grande interesse e dei tentativi da parte dei bianconeri, infatti, Aksam.com riferisce di un giocatore non ancora del tutto convinto di tale scenario, con un’apertura, almeno per ora, mai davvero arrivata per lasciare il Liverpool e rimettersi in gioco in un campionato totalmente nuovo e diverso.