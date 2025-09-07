Scambio tra Roma e Juventus: è durato meno di un anno

Il calciomercato è ufficialmente chiuso da qualche giorno, ma Juventus e Roma stanno già pensando alle prossime mosse da compiere per completare le proprie rose.

Le prime due giornate del campionato non hanno di certo dissipato la fitta coltre di nubi che avvolge le certezze dei milioni di tifosi della massima lega italiana, i quali, attualmente, stanno disperatamente cercando di ottenere punti di riferimento in grado di rendere più leggibile il prossimo futuro della propria squadra del cuore. Tra i popoli più assetati di certezze vi è senza dubbio alcuno quello giallorosso, ancora in cerca di elementi che possano promuovere il lavoro di Gasperini e Massara.

I sei punti conquistati hanno certamente fornito solidi appigli con cui proseguire la scalata al consenso giallorosso, tuttavia la tifoseria sembrerebbe lamentate ancora delle lacune piuttosto evidenti all’interno dell’organico capitolino.

Spiccano in tal senso la mancanza di un esterno sinistro di piede destro, un altro centrale difensivo che possa ampliare le soluzioni del Gasp e un centrocampista di inserimento. Discorso diverso per la Juventus, che piuttosto dovrebbe soltanto rifinire alcuni reparti. Le strade dei bianconeri e dei giallorossi potrebbero dunque incontrarsi, con uno scambio che avvantaggerebbe entrambe.

Roma e Juventus si completano: scambio Rensch-McKennie?

Se nel caso della Roma abbiamo già menzionato la necessità di accogliere un centrocampista di inserimento, in quello della Juventus alcuni sostenitori bianconeri potrebbero lamentare l’assenza di opzioni soddisfacenti per la fascia destra.

In questo momento, infatti, è Pierre Kalulu a ricoprire, anche con una certa efficacia, il ruolo di quinto della difesa dal lato opposto di Cambiaso (il quale è naturalmente chiamato a assolvere con maggior costanza i compiti offensivi rispetto all’ex centrale del Milan), ma, come noto, il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale.

Per questo motivo la Juventus ha più volte manifestato un certo interesse nei confronti di Rensch, la cui fortuna all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini potrebbe essersi conclusa con l’approdo di Wesley (ben più compatibile con le esigenze di mister Gasperini).

A tal proposito non risulta affatto strampalato ipotizzare un possibile scambio con protagonisti Weston McKennie e lo stesso Devyne Rensch, dato che, nel caso in cui questo avvenisse, le due società coinvolte si troverebbero, quantomeno a livello tattico, a ottenere quanto desiderato.