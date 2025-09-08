25 milioni e addio Juve: nuova firma in Premier League

25 milioni e addio Juventus, cambia nuovamente tutto dopo l’accordo dello scorso calciomercato: firma in Premier League.

Tanti aspetti continuano a tenere elevata l’attenzione nel corso di questa fase di inizio stagionale: al termine di un calciomercato non poco ricco di eventi, infatti, il focus è adesso orientato alle risposte attese dal campo e dal lavoro di allenatori e giocatori. Le novità e i cambiamenti non sono in alcun modo mancati e hanno avuto un impatto su plurimi aspetti, con riorganizzazioni societarie e di campo, successive anche a quel valzer di panchine che ha interessato le zone più alte della Serie A.

Ad essere coinvolta, ovviamente, anche la Roma consegnata a Gasperini, parallelamente alle due milanesi e l’Atalanta. Un discorso a parte ha meritato, invece, la Juventus, coinvolta in quella possibile dinamica di intreccio con il Napoli: dopo la vittoria dello Scudetto, l’avventura di Conte con De Laurentiis pareva essere già terminata, con un ritorno del leccese a Torino tutt’altro che impronosticabile.

Così non è stato, con Antonio Conte rimasto a Napoli e con la consequenziale decisione dei bianconeri di continuare a puntare su Igor Tudor, contestualmente ad un insieme di cambiamenti societari che, dopo la staffetta Giuntoli-Comolli, ha portato anche Modesto tra le fila bianconere.

Guehi al Liverpool: nuova firma in Premier e Juventus avvisata

Qui, ora, l’obiettivo è quello di continuare a lavorare su una pluralità di aspetti che aiutino a consegnare nelle mani di Tudor una squadra che ben rispecchi le qualità e le caratteristiche ricercate dall’ex Udinese ed Hellas Verona. Più nello specifico, con una fase che ha fin qui restituito una certa curiosità circa i miglioramenti offensivi e personalmente coinvolgenti un giocatore chiacchieratissimo come Dusan Vlahovic, anche la difesa resta, a modo suo, un cantiere.

Qualità e attenzione non sono mancate al reparto arretrato di Tudor, anche grazie al recupero di un giocatore come Bremer: ciò non sta cancellando, però, in alcun modo le attenzioni nei confronti di quelle possibili occasioni di mercato che a gennaio o durante la prossima estate potrebbero interessare un nome caldo come quello di Guehi.

Il difensore del Crystal Palace ha suscitato grandi interessi in Premier League, grazie alle prestazioni convincenti ed una posizione contrattuale che lo vede in scadenza nel 2026. Dopo aver affascinato anche altre realtà come il Chelsea, Football Insider si sofferma ora sul Liverpool, che aveva già in estate trovato un accordo per 35 milioni di euro, poi bloccato dal tecnico del Crystal Palace per l’assenza di un valido sostituto sul mercato. Ora, con una Juventus che resta comunque tra le interessate, i Reds paiono seriamente intenzionati a ingaggiarlo già a gennaio, pagando 25 milioni di sterline.