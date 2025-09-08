Dalla Roma alla Juve: ha già rotto col nuovo allenatore

Dalla Roma alla Juventus: addio scritto – che si potrebbe consumare già nelle prossime ore. Ha rotto con il nuovo allenatore

Ha già rotto con il nuovo allenatore, che nelle prime uscite lo ha lasciato fuori dalla squadra, soprattutto nella prima uscita, quella più importante in questa stagione.

Un rapporto che quindi non è decollato e che non decollerà, tant’è che un addio si potrebbe consumare già nelle prossime ore, visto che in Arabia Saudita e in Turchia, due campionati che stanno riscuotendo un certo appeal nel corso degli ultimi anni, il calciomercato è aperto. Accostato alla Roma e alla Juventus in molte occasioni nell’ultima sessione di trattative, è evidente che sia per i giallorossi che per i bianconeri il colpo si è tremendamente complicato, almeno stando alle informazioni che arrivano dall’Inghilterra e che precisamente sono state riportate da FootballInsider.

Dalla Roma alla Juventus: niente Bissouma

Il profilo è quello di Bissouma, centrocampista del Tottenham che non ha legato con Frank, il nuovo tecnico degli Spurs. Ritardo negli allenamenti, viene svelato, hanno fatto scattare l’allarme e quindi un suo addio è nell’ordine delle cose. La società inglese ascolterà delle offerte per il proprio tesserato che potrebbe anche spingere all’uscita immediata per andare a giocare con regolarità in un campionato diverso.

La Roma, ad un certo punto, visto lo stato di extracomunitario, non avrebbe potuto prendere il giocatore. La Juventus, invece, anche a gennaio avrebbe potuto farci un pensiero visto che Zhegrova ha preso il passaporto albanese e quindi non ha occupato nessuno slot. Ma a quanto pare la situazione è davvero in divenire e nelle prossime ore un addio sembra sicuro, certo. Ovvio, non è detto che poi l’operazione possa andare in porto e se Bissouma dovesse rimanere in Premier League i saluti sarebbero solamente rimandati di qualche mese.

A gennaio quindi ci potrebbe fare un pensiero anche la Juve, la prossima estate, invece, potrebbe anche tornare in corsa la Roma. Quindi occhio a quello che succederà, di striscio l’operazione potrebbe toccare anche le italiane.