La firma dell’ex libera Roma e Inter: ha detto addio ai bianconeri

Arriva un acquisto inaspettato che può regalare soddisfazione a Roma e Inter in vista del mercato di gennaio. I bianconeri hanno al momento altri piani

Si tratta di un nome che avevano già accostato ad entrambe le squadre italiane, ma che alla fine era rimasto nel suo club. Ora ci sono dei nuovi sviluppi, sfruttando anche la sponda offerta da un’ex romanista, che si sta trasferendo in casa bianconera.

Nelle ultime ore di mercato in casa Roma è stata fatta un pizzico di confusione nel capire dove andare ad investire i soldi per il trequartista. Di nomi ne sono usciti tanti, ma una volta saltata la pista Sancho, non avendo a disposizione un budget molto alto, si è provato a prendere un profilo di prospettiva. Massara ha chiesto al Chelsea George, che però non scaldava il cuore di Gasperini. Stesso discorso per Dominguez del Bologna, troppo acerbo per essere titolare in una squadra da Champions. A quel punto, di comune accordo con i Friedkin, si è deciso di interrompere le trattative e posticipare le operazioni a gennaio.

Un nome che era comparsa sulla lista del ds giallorosso e che piaceva anche al Gasp, era quello di Leandro Trossard, esterno offensivo belga di 30 anni, con un contratto in scadenza con l’Arsenal. Il problema è che i Gunners hanno trovato proprio a fine agosto l’accordo per il rinnovo e il cartellino del ragazzo è lievitato di nuovo sopra i 20 milioni di euro.

Il Besiktas molla Trossard: accordo raggiunto con Under

Su Trossard c’era anche l’Inter, che dopo aver fallito l’assalto a Lookman, ha provato ad imbastire un discorso per il giocatore dell’Arsenal. Nulla di fatto nelle ultime ore del 1° settembre e discorsi rinviati a gennaio. Tutto questo senza considerare che però in Turchia il mercato è ancora aperto (chiuderà il 12 settembre, venerdì prossimo) e che di soldi da spendere da quelle parti ce ne sono parecchi. Il Besiktas sembrava essere molto interessato a Trossard, tanto da mettere sul piatto un’offerta da 22 milioni di euro.

Secondo quanto comunicato dallo stesso club turco, le priorità sono cambiate e ora i soldi sono stati investiti su un’ex conoscenza della Roma, ovvero Cengiz Under, ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Anche se mancino, dovrebbe essere lui il giocatore offensivo ricercato dal Besiktas, con tanti saluti al talento dell’Arsenal.